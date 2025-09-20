Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп не торгується територіями України — заява Келлога

Трамп не торгується територіями України — заява Келлога

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 00:09
Хто має вирішити долю ТОТ України — думка Кіта Келлога
Кіт Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Від президента США Дональда Трампа не залежить доля українських територій, які опинилися в російській окупації. Рішення щодо майбутнього ТОТ має ухвалювати влада України, зокрема президент Володимир Зеленський.

Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Реклама
Читайте також:

Хто має вирішувати долю ТОТ 

"Це мандат Зеленського, і нічиє більше право вирішувати. Але будьмо реалістами: Донецька область окупована на 65%, Луганська — на 98%. Треба визнати реальність. Фактично — не означає юридично", — заявив Келлог.

Також він наголосив, що Трамп не торгується українськими землями.

Нагадаємо, Кіт Келлог вважає, що росіянам не вдається здобути стратегічну перемогу. Якби Путін перемагав, то вже був би в Києві, за Дніпром і в Одесі.

Раніше Келлог заявляв, що війна в Україні могла би припинитися, якби Росію не підтримував Китай. Крім того, на боці РФ Північна Корея.

США Дональд Трамп окупація війна в Україні ТОТ Кіт Келлог
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації