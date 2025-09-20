Хто має вирішити долю ТОТ України — думка Кіта Келлога

Трамп не торгується територіями України — заява Келлога
Від президента США Дональда Трампа не залежить доля українських територій, які опинилися в російській окупації. Рішення щодо майбутнього ТОТ має ухвалювати влада України, зокрема президент Володимир Зеленський.
Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог.
Хто має вирішувати долю ТОТ
"Це мандат Зеленського, і нічиє більше право вирішувати. Але будьмо реалістами: Донецька область окупована на 65%, Луганська — на 98%. Треба визнати реальність. Фактично — не означає юридично", — заявив Келлог.
Також він наголосив, що Трамп не торгується українськими землями.
Нагадаємо, Кіт Келлог вважає, що росіянам не вдається здобути стратегічну перемогу. Якби Путін перемагав, то вже був би в Києві, за Дніпром і в Одесі.
Раніше Келлог заявляв, що війна в Україні могла би припинитися, якби Росію не підтримував Китай. Крім того, на боці РФ Північна Корея.
