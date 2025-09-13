Війна закінчилася б завтра, якби Китай відмовив РФ — Келлог

Війна залежить від Китаю — гучна заява Келлога
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що війна проти України могла б завершитися вже наступного дня, якби Китай припинив підтримку Росії. Він також зазначив, що участь Північної Кореї є свідченням слабкості Москви.
Ключова роль Китаю у війні РФ проти України
За словами Келлога, які він сказав під час форуму YES 2025, організованого Фондом Віктора Пінчука, саме підтримка з боку Китаю дозволяє Росії продовжувати війну. Він підкреслив, що припинення допомоги з боку Пекіна могло б швидко змінити ситуацію на полі бою.
"Без китайської підтримки Росія не могла б це робити. Звісно, є ще Північна Корея, але якби Росія була в гарній позиції, вони б тисячами корейських солдатів не завозили б", — наголосив Келлог.
Таким чином, Келлог звернув увагу на те, що присутність військових із КНДР лише підтверджує проблеми Росії з особовим складом. Під час конференції YES 2025 спецпредставник Дональда Трампа також розповів, що американське керівництво обговорювало реальні можливості російських збройних сил. Він наголосив, що армія РФ не є настільки потужною, як про неї говорять у самій Росії.
