Головна Новини дня Війна залежить від Китаю — гучна заява Келлога

Війна залежить від Китаю — гучна заява Келлога

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 22:38
Війна закінчилася б завтра, якби Китай відмовив РФ — Келлог
Кіт Келлог. Фото: The Independent

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що війна проти України могла б завершитися вже наступного дня, якби Китай припинив підтримку Росії. Він також зазначив, що участь Північної Кореї є свідченням слабкості Москви.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 13 вересня. 

Читайте також:

Ключова роль Китаю у війні РФ проти України

За словами Келлога, які він сказав під час форуму YES 2025, організованого Фондом Віктора Пінчука, саме підтримка з боку Китаю дозволяє Росії продовжувати війну. Він підкреслив, що припинення допомоги з боку Пекіна могло б швидко змінити ситуацію на полі бою. 

"Без китайської підтримки Росія не могла б це робити. Звісно, є ще Північна Корея, але якби Росія була в гарній позиції, вони б тисячами корейських солдатів не завозили б", — наголосив Келлог.

Таким чином, Келлог звернув увагу на те, що присутність військових із КНДР лише підтверджує проблеми Росії з особовим складом. Під час конференції YES 2025 спецпредставник Дональда Трампа також розповів, що американське керівництво обговорювало реальні можливості російських збройних сил. Він наголосив, що армія РФ не є настільки потужною, як про неї говорять у самій Росії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з генералом Кітом Келлогом

Раніше ми також інформували, що Зеленський із гумором зазначив: коли Кіт Келлог перебуває в Києві, нічні обстріли міста припиняються. 

Китай армія Росія Північна Корея Кіт Келлог
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
