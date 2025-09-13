Видео
Главная Новости дня Война зависит от Китая — громкое заявление Кэллога

Война зависит от Китая — громкое заявление Кэллога

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 22:38
Война закончилась бы завтра, если бы Китай отказал РФ - Келлог
Кит Келлог. Фото: The Independent

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что война против Украины могла бы завершиться уже на следующий день, если бы Китай прекратил поддержку России. Он также отметил, что участие Северной Кореи является свидетельством слабости Москвы.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 13 сентября.

Читайте также:

Ключевая роль Китая в войне РФ против Украины

По словам Келлога, которые он сказал во время форума YES 2025, организованного Фондом Виктора Пинчука, именно поддержка со стороны Китая позволяет России продолжать войну. Он подчеркнул, что прекращение помощи со стороны Пекина могло бы быстро изменить ситуацию на поле боя.

"Без китайской поддержки России не могла бы это делать. Конечно, есть еще Северная Корея, но если бы Россия была в хорошей позиции, они бы тысячами корейских солдат не завозили бы", — подчеркнул Келлог.

Таким образом, Келлог обратил внимание на то, что присутствие военных из КНДР лишь подтверждает проблемы России с личным составом. Во время конференции YES 2025 спецпредставитель Дональда Трампа также рассказал, что американское руководство обсуждало реальные возможности российских вооруженных сил. Он отметил, что армия РФ не является настолько мощной, как о ней говорят в самой России.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с генералом Китом Келлогом.

Ранее мы также информировали, что Зеленский с юмором отметил: когда Кит Келлог находится в Киеве, ночные обстрелы города прекращаются.

Китай армия Россия Северная Корея Кит Келлог
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
