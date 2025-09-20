Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Келлог сделал заявление о Путине и его ужасных действиях

Келлог сделал заявление о Путине и его ужасных действиях

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 23:34
Келлог заявил, что Путин нехороший парень и натворил много бед
Кот Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, глава Кремля Владимир Путин не является хорошим человеком. В контексте войны в Украине он сказал, что происходящее — это борьба добра против зла.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Келлог о Путине и войне в Украине

"Добро против зла. И вы должны смотреть на это именно так. Я имею в виду, что Путин не является хорошим парнем", — заявил спецпредставитель Трампа.

Келлог отметил, что то, что натворил глава Кремля — просто ужасно. Также он выразил веру в то, что Украина победит в этой битве

"И если мы выйдем из этого лучшими, если Украина выйдет в хорошем состоянии, а я верю, что так и будет, хоть и будут трудности, то это хорошо. И я смогу спокойно сказать себе, я... знаете, в Америке есть такая пословица: "Ты хорошо дрался?". И я скажу: "Да, именно к этому я и стремился", — резюмировал Келлог.

Напомним, в этом же интервью спецпредставитель Трампа сказал, что президент США не торгуется территориями Украины. Он подчеркнул, что решение по временно оккупированным территориям должна принимать украинская власть, в частности, президент Владимир Зеленский.

Также во время визита в Киев в сентябре Келлог сказал, что Россия не может получить стратегическую победу. Как отметил спецпредставитель Трампа, если бы Путин побеждал, тогда он был бы уже в Киеве и Одессе.

США владимир путин Украина война в Украине Россия Кит Келлог
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации