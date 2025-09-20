Келлог заявил, что Путин нехороший парень и натворил много бед

Кот Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, глава Кремля Владимир Путин не является хорошим человеком. В контексте войны в Украине он сказал, что происходящее — это борьба добра против зла.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

Что сказал Келлог о Путине и войне в Украине

"Добро против зла. И вы должны смотреть на это именно так. Я имею в виду, что Путин не является хорошим парнем", — заявил спецпредставитель Трампа.

Келлог отметил, что то, что натворил глава Кремля — просто ужасно. Также он выразил веру в то, что Украина победит в этой битве

"И если мы выйдем из этого лучшими, если Украина выйдет в хорошем состоянии, а я верю, что так и будет, хоть и будут трудности, то это хорошо. И я смогу спокойно сказать себе, я... знаете, в Америке есть такая пословица: "Ты хорошо дрался?". И я скажу: "Да, именно к этому я и стремился", — резюмировал Келлог.

Напомним, в этом же интервью спецпредставитель Трампа сказал, что президент США не торгуется территориями Украины. Он подчеркнул, что решение по временно оккупированным территориям должна принимать украинская власть, в частности, президент Владимир Зеленский.

Также во время визита в Киев в сентябре Келлог сказал, что Россия не может получить стратегическую победу. Как отметил спецпредставитель Трампа, если бы Путин побеждал, тогда он был бы уже в Киеве и Одессе.