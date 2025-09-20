Відео
Україна
Келлог зробив заяву про Путіна і його жахливі дії

Келлог зробив заяву про Путіна і його жахливі дії

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 23:34
Келлог заявив, що Путін нехороший хлопець і накоїв багато лиха
Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, глава Кремля Володимир Путін не є хорошою людиною. В контексті війни в Україні він сказав, що те, що відбувається — це боротьба добра проти зла.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

Читайте також:

Що сказав Келлог про Путіна і війну в Україні

"Добро проти зла. І ви повинні дивитися на це саме так. Я маю на увазі, що Путін не є хорошим хлопцем", — заявив спецпредставник Трампа.

Келлог зазначив, що те, що накоїв глава Кремля — просто жахливо. Також він висловив віру в те, що Україна переможе у цій битві

"І якщо ми вийдемо з цього кращими, якщо Україна вийде в хорошому стані, а я вірю, що так і буде, хоч і будуть труднощі, то це добре. І я зможу спокійно сказати собі, я... знаєте, в Америці є таке прислів'я: "Ти добре бився?". І я скажу: "Так, саме цього я й прагнув", — резюмував Келлог.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю спецпредставник Трампа сказав, що президент США не торгується територіями України. Він наголосив, що рішення щодо тимчасово окупованих територій має ухвалювати українська влада, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Також під час візиту до Києва у вересні Келлог сказав, що Росія не може здобути стратегічної перемоги. Як зазначив спецпредставник Трампа, якби Путін перемагав, тоді він був би вже в Києві та Одесі.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
