Головна Новини дня Келлог зробив заяву щодо дозволу на далекобійні удари по РФ

Келлог зробив заяву щодо дозволу на далекобійні удари по РФ

Ua en ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 08:02
Келлог заявив, що США не проти ударів вглиб РФ
Спеціальний представник США Кіт Келлог Фото: ​Getty Images

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп не проти, аби Україна завдавала ударів вглиб території Росії. Однак іноді Пентагон не надає Україні повноважень для їх здійснення.

Про це Кіт Келлог сказав в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Келлог про дозвіл на далекобійні удари по РФ

За словами Келлога, Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії. Він зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа. 

На запитання, чи вважає Трамп, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, Келлог відповів, що це було санкціоновано очільником Білого дому.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів з великої відстані. Не існує таких речей, як святилища", — сказав Келлог.

Водночас він зауважив, що іноді Пентагон не давав Україні дозволу на здійснення далекобійних ударів по Росії.

Нагадаємо, що нещодавно Кіт Келлог зробив різку заяву про російського диктатора Путіна та його дії.

Крім того, Келлог заявив, що від Трампа не залежить доля українських територій, які окупували російські війська.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
