Україна
Келлог вважає помилкою щоразу поступатися територією — інтерв'ю

Келлог вважає помилкою щоразу поступатися територією — інтерв'ю

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 13:48
Келлог виступив проти територіальних поступок РФ
Кіт Келлог. Фото: скриншот із відео

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що віддавати українські землі без крайньої потреби є великою помилкою. Він підкреслив, що Росія намагається оточити Донеччину, але реалізація таких планів потребуватиме значних втрат і тривалого часу.

Про це Келлог розповів в ефірі The Telegraph.

Келлог про територіальні поступки та плани Росії

За словами спецпредставника, нині російські війська намагаються захопити всю Донецьку область, із якої вже контролюють близько 65%. Далі, за планом Кремля, окупанти хочуть поширити наступ на Херсонську та Запорізьку області. Однак ці плани неможливо реалізувати швидко — вони потребуватимуть чимало ресурсів та жертв серед військових РФ.

"Але українці відступають лише крок за кроком... Один політик, Вілл Роджерс, казав: "Не віддавай землю, Бог більше не створює". Тобто, не віддавай землю без крайньої потреби. Я вважаю, що кожного разу це робити — помилка. Бо відступивши, важко повернутися. Це видно з дій Китаю, який поступово розширює свій вплив. Ми це бачимо. Трамп це одразу помічає. Тому ми так активно діємо в Південній та Латинській Америці", — заявив Кіт Келлог.

Таким чином, він підкреслив, що поступове відступання створює для країни стратегічні ризики. Будь-яка віддана територія стає надзвичайно важкою для повернення, оскільки ворог використовує її для зміцнення своїх позицій. Саме тому США, за словами Келлога, звертають увагу на глобальні аналогії й демонструють активність у різних регіонах світу.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що глава Кремля Володимир Путін не є хорошою людиною

Раніше ми також інформували, що Кіт Келлог вважає: від  Трампа не залежить майбутнє українських територій, які тимчасово перебувають під російською окупацією. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
