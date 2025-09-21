Кэллог выступил против территориальных уступок РФ

Кот Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что отдавать украинские земли без крайней необходимости является большой ошибкой. Он подчеркнул, что Россия пытается окружить Донецкую область, но реализация таких планов потребует значительных потерь и длительного времени.

Об этом Келлог рассказал в эфире The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Кэллог о территориальных уступках и планах России

По словам спецпредставителя, сейчас российские войска пытаются захватить всю Донецкую область, из которой уже контролируют около 65%. Далее, по плану Кремля, оккупанты хотят распространить наступление на Херсонскую и Запорожскую области. Однако эти планы невозможно реализовать быстро — они потребуют немало ресурсов и жертв среди военных РФ.

"Но украинцы отступают лишь шаг за шагом... Один политик, Уилл Роджерс, говорил: "Не отдавай землю, Бог больше не создает". То есть, не отдавай землю без крайней необходимости. Я считаю, что каждый раз это делать — ошибка. Потому что отступив, трудно вернуться. Это видно из действий Китая, который постепенно расширяет свое влияние. Мы это видим. Трамп это сразу замечает. Поэтому мы так активно действуем в Южной и Латинской Америке", — заявил Кит Келлог.

Таким образом, он подчеркнул, что постепенное отступление создает для страны стратегические риски. Любая отданная территория становится чрезвычайно трудной для возвращения, поскольку враг использует ее для укрепления своих позиций. Именно поэтому США, по словам Келлога, обращают внимание на глобальные аналогии и демонстрируют активность в разных регионах мира.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что глава Кремля Владимир Путин не является хорошим человеком.

Ранее мы также информировали, что Кит Келлог считает: от Трампа не зависит будущее украинских территорий, которые временно находятся под российской оккупацией.