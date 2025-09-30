Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина впервые получит истребители Gripen от Швеции, — Гаврилюк

Украина впервые получит истребители Gripen от Швеции, — Гаврилюк

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 02:28
Гаврилюк заявил, что Швеция передаст Украине истребители Gripen
Истребитель JAS 39 Gripen. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев ожидает дополнительные поставку самолетов F-16 и французских Mirage. Кроме того, Украина должна получить шведские истребители Gripen.

Об этом сообщает BBC. 

Реклама
Читайте также:

Что известно о передаче самолетов Украине

Журналисты уточнили у Гаврилюка, когда он сказал об "ожидается", он имел в виду все самолеты или какой-то из них.

"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду", — ответил замглавы Минобороны.

На вопрос о том, когда и в каком количестве, он не стал уточнять.

"Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать", — резюмировал Гаврилюк.

Напомним, что в ночь на 20 сентября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Недавно в Воздушных силах ВСУ показали, как самолеты F-16 сбивали вражеские цели.

Также мы писали, 25 сентября украинские военные сбили на Запорожском направлении российский самолет Су-34.

самолет Швеция Украина самолеты истребитель война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации