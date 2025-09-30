Гаврилюк заявил, что Швеция передаст Украине истребители Gripen

Украина впервые получит истребители Gripen от Швеции, — Гаврилюк
Заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев ожидает дополнительные поставку самолетов F-16 и французских Mirage. Кроме того, Украина должна получить шведские истребители Gripen.
Об этом сообщает BBC.
Что известно о передаче самолетов Украине
Журналисты уточнили у Гаврилюка, когда он сказал об "ожидается", он имел в виду все самолеты или какой-то из них.
"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду", — ответил замглавы Минобороны.
На вопрос о том, когда и в каком количестве, он не стал уточнять.
"Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать", — резюмировал Гаврилюк.
Напомним, что в ночь на 20 сентября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Недавно в Воздушных силах ВСУ показали, как самолеты F-16 сбивали вражеские цели.
Также мы писали, 25 сентября украинские военные сбили на Запорожском направлении российский самолет Су-34.
