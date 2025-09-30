Гаврилюк заявив, що Швеція передать Україні винищувачі Gripen

Україна вперше отримає винищувачі Gripen від Швеції, — Гаврилюк
Заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк заявив, що Київ очікує додаткові поставку літаків F-16 та французьких Mirage. Окрім того, Україна має отримати шведські винищувачі Gripen.
Про це повідомляє BBC.
Що відомо про передачу літаків Україні
Журналісти уточнили у Гаврилюка, коли він сказав про "очікується", він мав на увазі всі літаки чи якийсь з них.
"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду", — відповів заступник голови Міноборони.
На питання про те, коли та в якій кількості, він не став уточнювати.
"Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти", — резюмував Гаврилюк.
Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку по Україні. Нещодавно у Повітряних силах ЗСУ показали, як літаки F-16 збивали ворожі цілі.
Також ми писали, 25 вересня українські військові збили на Запорізькому напрямку російський літак Су-34.
Читайте Новини.LIVE!