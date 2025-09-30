Відео
Україна
Україна вперше отримає винищувачі Gripen від Швеції, — Гаврилюк

Україна вперше отримає винищувачі Gripen від Швеції, — Гаврилюк

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 02:28
Гаврилюк заявив, що Швеція передать Україні винищувачі Gripen
Винищувач JAS 39 Gripen. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк заявив, що Київ очікує додаткові поставку літаків F-16 та французьких Mirage. Окрім того, Україна має отримати шведські винищувачі Gripen. 

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Що відомо про передачу літаків Україні

Журналісти уточнили у Гаврилюка, коли він сказав про "очікується", він мав на увазі всі літаки чи якийсь з них.

"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду", — відповів заступник голови Міноборони.

На питання про те, коли та в якій кількості, він не став уточнювати.

"Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти", — резюмував Гаврилюк.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку по Україні. Нещодавно у Повітряних силах ЗСУ показали, як літаки F-16 збивали ворожі цілі.

Також ми писали, 25 вересня українські військові збили на Запорізькому напрямку російський літак Су-34.

літак Швеція Україна літаки винищувач війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
