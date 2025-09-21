Відео
Головна Новини дня У Повітряних силах показали, як відбивали нічну атаку РФ — відео

У Повітряних силах показали, як відбивали нічну атаку РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 00:11
Пілоти F-16 збили більшість ракет Росії 20 вересня
Винищувач F-16 випускає ракету. Фото: скриншот з відео

Росіяни в ніч проти 20 вересня вчинили чергову комбіновану атаку по Україні. У збитті ворожих ракет брали участь різні засоби ППО, але найбільшу кількість збили саме пілоти винищувачів F-16

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про відбиття атаки РФ

Військові показали відео, на якому видно, як під час обстрілу працювали зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ та пілоти F-16. Також вони поінформували, що більшість ракет збили саме винищувачі.

"Левова частка збитих сьогодні Х-101 — саме на рахунку українських Fighting Falcons", — зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня росіяни випустили по Україні 579 дронів та 40 ракет, в тому числі балістичні. Українським силам ППО вдалося знешкодити 583 повітряні цілі окупантів, а саме — 552 дрони, 2 балістичні і 29 крилатих ракет.

Також ми писали, найбільше від ворожої атаки постраждало Дніпро. Ворог спрямував на місто дрони та ракети, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, школи та садки. За останніми даними, у місті 36 постраждалих та одна загибла людина.

обстріли ППО війна в Україні Росія F-16 ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
