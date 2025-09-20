У Дніпрі загиблий і поранені після ракетної атаки: оприлюднено фото наслідків

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Дніпропетровщина знову пережила нічні обстріли з боку Росії. Внаслідок ударів безпілотників і ракет одна людина загинула. У Дніпрі та навколишніх районах внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації в Telegram у суботу, 20 вересня.

Реклама

Читайте також:

Наслідки нічної атаки. Фото: Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Також зафіксовані руйнування на території місцевих підприємств.

Допис Лисака у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий"", — йдеться у повідомленні влади.

Наслідки атаки РФ. Фото: Сергій Лисак

У Павлограді ракети влучили по підприємству, внаслідок чого спалахнула пожежа. На Нікопольщині армія РФ атакувала FPV-дронами та артилерією. Обстріли спричинили загоряння приватного будинку, є нові руйнування.

Обстріли Нікопольщини. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що вибух у Чернігові пролунав увечері у п’ятницю, 19 вересня, коли в області тривала повітряна тривога.

Раніше ми також інформували, що 19 серпня російські війська завдали удару по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє людей.