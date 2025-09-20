У Дніпрі загиблий і поранені після ракетної атаки: оприлюднено фото наслідків

Внаслідок атаки по Дніпропетровщині є загиблий — фото руйнувань
Дніпропетровщина знову пережила нічні обстріли з боку Росії. Внаслідок ударів безпілотників і ракет одна людина загинула. У Дніпрі та навколишніх районах внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації в Telegram у суботу, 20 вересня.
Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину
Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Також зафіксовані руйнування на території місцевих підприємств.
"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий"", — йдеться у повідомленні влади.
У Павлограді ракети влучили по підприємству, внаслідок чого спалахнула пожежа. На Нікопольщині армія РФ атакувала FPV-дронами та артилерією. Обстріли спричинили загоряння приватного будинку, є нові руйнування.
Нагадаємо, що вибух у Чернігові пролунав увечері у п’ятницю, 19 вересня, коли в області тривала повітряна тривога.
Раніше ми також інформували, що 19 серпня російські війська завдали удару по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє людей.
Читайте Новини.LIVE!