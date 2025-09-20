В Днепре погибший и раненые после ракетной атаки: обнародованы фото последствий

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА (ОВА)

Днепропетровщина снова пережила ночные обстрелы со стороны России. В результате ударов беспилотников и ракет один человек погиб. В Днепре и окрестных районах в результате обстрелов возникли масштабные пожары.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации в Telegram в субботу, 20 сентября.

Реклама

Читайте также:

Последствия ночной атаки. Фото: Сергей Лысак

Последствия ночной атаки на Днепропетровщину

Повреждены многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также зафиксированы разрушения на территории местных предприятий.

Сообщение Лысака в Telegram. Фото: скриншот

"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый"",- говорится в сообщении властей.

Последствия атаки РФ. Фото: Сергей Лысак

В Павлограде ракеты попали по предприятию, в результате чего вспыхнул пожар. На Никопольщине армия РФ атаковала FPV-дронами и артиллерией. Обстрелы вызвали возгорание частного дома, есть новые разрушения.

Обстрелы Никопольщины. Фото: Сергей Лысак

Напомним, что взрыв в Чернигове прогремел вечером в пятницу, 19 сентября, когда в области продолжалась воздушная тревога.

Ранее мы также информировали, что 19 августа российские войска нанесли удар по Гуляйполю Запорожской области, в результате чего погибли два человека.