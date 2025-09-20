В Днепре погибший и раненые после ракетной атаки: обнародованы фото последствий

После атаки по Днепропетровской области есть погибший — фото
Днепропетровщина снова пережила ночные обстрелы со стороны России. В результате ударов беспилотников и ракет один человек погиб. В Днепре и окрестных районах в результате обстрелов возникли масштабные пожары.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации в Telegram в субботу, 20 сентября.
Последствия ночной атаки на Днепропетровщину
Повреждены многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также зафиксированы разрушения на территории местных предприятий.
"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый"",- говорится в сообщении властей.
В Павлограде ракеты попали по предприятию, в результате чего вспыхнул пожар. На Никопольщине армия РФ атаковала FPV-дронами и артиллерией. Обстрелы вызвали возгорание частного дома, есть новые разрушения.
Напомним, что взрыв в Чернигове прогремел вечером в пятницу, 19 сентября, когда в области продолжалась воздушная тревога.
Ранее мы также информировали, что 19 августа российские войска нанесли удар по Гуляйполю Запорожской области, в результате чего погибли два человека.
