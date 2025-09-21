Пилоты F-16 сбили большинство ракет России 20 сентября

Истребитель F-16 выпускает ракету. Фото: скриншот из видео

Россияне в ночь на 20 сентября совершили очередную комбинированную атаку по Украине. В сбивании вражеских ракет участвовали различные средства ПВО, но наибольшее количество сбили именно пилоты истребителей F-16.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно об отражении атаки РФ

Военные показали видео, на котором видно, как во время обстрела работали зенитные ракетные системы, расчеты МВГ и пилоты F-16. Также они проинформировали, что большинство ракет сбили именно истребители.

"Львиная доля сбитых сегодня Х-101 — именно на счету украинских Fighting Falcons", — отметили в Воздушных силах.

Напомним, что в ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине 579 дронов и 40 ракет, в том числе баллистические. Украинским силам ПВО удалось обезвредить 583 воздушные цели оккупантов, а именно — 552 дрона, 2 баллистические и 29 крылатых ракет.

Также мы писали, больше всего от вражеской атаки пострадал Днепр. Враг направил на город дроны и ракеты, в результате чего были повреждены жилые дома, школы и садики. По последним данным, в городе 36 пострадавших и один погибший человек.