Війна в Україні — навіщо США контакти з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко регулярно підтримує зв'язок з російським диктатором Володимиром Путіним. Тому зв'язки з Мінськом були необхідні для налагодження контактів з очільником Кремля.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі, передає кореспондент Новини.LIVE.

Навіщо США контакти з Білоруссю

Келлог розповів, що головна мета контактів з Мінськом, окрім звільнення в'язнів, була ще й у створенні каналу комунікації з Путіним.

"Всі ми знаємо, хто такий президент Лукашенко і що трапилось в Білорусі. Дозвольте трохи пояснити передісторію цього... Треба віддати належне президенту Трампу, він звернувся до багатьох людей, щоб вирішити цю війну. Ми хочемо мати кілька шляхів підходу, а не лише один. І Лукашенко, як відомо, часто спілкується з Путіним. Ми не знаємо про що, але точно знаємо, що спілкуються", — сказав спецпредставник США.

За його словами, саме тому Лукашенко, який регулярно підтримує зв'язок з Кремлем, міг стати таким посередником. Він наголосив, що це була широка стратегія пошуку шляхів досягнення миру у війні між Росією та Україною, а також забезпечення, щоб усі сигнали та меседжі до Москви були узгодженими та послідовними.

Келлог також розкритикував адміністрацію Байдена, який навіть не подзвонив Путіну, тоді як "дипломатія вимагає прямих контактів навіть із супротивниками".

Нагадаємо, 11 вересня Лукашенко звільнив 52 політв’язні. Серед них були громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Також ми писали, що 15 серпня перед самітом на Алясці Дональд Трамп провів розмову з Олександром Лукашенком. Тоді очільник США заявив, що діалог був "чудовим" і він чекає зустрічі з самопроголошеним президентом.