Білорусь звільнила 52 політв'язні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів. Серед них громадяни шести держав — Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це у соцмережі X повідомив лідер Литви Гітанас Науседа у четвер, 11 вересня.

Реакція Науседи на звільнення політв'язнів

"Сьогодні 52 в’язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх", — йдеться у заяві.

Науседа відзначив, що серед звільнених є шестеро громадян Литви. Політик подякував Сполученим Штатам та президенту США Дональду Трампу за зусилля, що були спрямовані для визволення політичних в'язнів.

Крім того, президент Литви також зазначив, що у в’язницях Білорусі залишається ще понад тисячу політв'язнів.

Що стало причиною звільнення політв'язнів

ReformNews пише, що причина у знятті санкцій з авіакомпанії "Белавіа".

Сьогодні, 11 вересня, Лукашенко в Мінську зустрівся із заступником спецпосланника США з питань України Джоном Коулом. Зустріч тривала близько п'яти годин.

Коул передав Лукашенку листа від президента США Дональда Трампа, в якому президент Трамп з Меланією привітав Лукашенка з днем народження. Дипломат відзначив, що лист був підписаний як "Дональд", що свідчить про особливу дружбу Трампа з Лукашенком.

Також білоруському диктатору були подаровані золоті запонки із зображенням Білого дому.

Під час перемовин Коул зазначив, що США хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю, та повідомив про зняття американських санкцій з авіакомпанії "Белавіа".

Лукашенко у відповідь звільнив 52 політв’язнів, зокрема 14 іноземних громадян — Великої Британії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі та Франції.

Нагадаємо, що Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності. Він побажав Україні "мирного неба", попри те, що є соратником російського диктатора Володимира Путіна.

Також самопроголошений президент розповів, що може стати кроком до миру РФ та України.