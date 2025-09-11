Білорусь звільнила 52 політв'язні

Лукашенко звільнив 52 політв’язні — що стало причиною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів. Серед них громадяни шести держав — Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.
Про це у соцмережі X повідомив лідер Литви Гітанас Науседа у четвер, 11 вересня.
Реакція Науседи на звільнення політв'язнів
"Сьогодні 52 в’язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх", — йдеться у заяві.
Науседа відзначив, що серед звільнених є шестеро громадян Литви. Політик подякував Сполученим Штатам та президенту США Дональду Трампу за зусилля, що були спрямовані для визволення політичних в'язнів.
Крім того, президент Литви також зазначив, що у в’язницях Білорусі залишається ще понад тисячу політв'язнів.
Що стало причиною звільнення політв'язнів
ReformNews пише, що причина у знятті санкцій з авіакомпанії "Белавіа".
Сьогодні, 11 вересня, Лукашенко в Мінську зустрівся із заступником спецпосланника США з питань України Джоном Коулом. Зустріч тривала близько п'яти годин.
Коул передав Лукашенку листа від президента США Дональда Трампа, в якому президент Трамп з Меланією привітав Лукашенка з днем народження. Дипломат відзначив, що лист був підписаний як "Дональд", що свідчить про особливу дружбу Трампа з Лукашенком.
Також білоруському диктатору були подаровані золоті запонки із зображенням Білого дому.
Під час перемовин Коул зазначив, що США хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю, та повідомив про зняття американських санкцій з авіакомпанії "Белавіа".
Лукашенко у відповідь звільнив 52 політв’язнів, зокрема 14 іноземних громадян — Великої Британії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі та Франції.
Нагадаємо, що Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності. Він побажав Україні "мирного неба", попри те, що є соратником російського диктатора Володимира Путіна.
Також самопроголошений президент розповів, що може стати кроком до миру РФ та України.
