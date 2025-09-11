Видео
Главная Новости дня Лукашенко освободил 52 политзаключенных — что стало причиной

Лукашенко освободил 52 политзаключенных — что стало причиной

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 20:33
Беларусь освободила 52 политзаключенных
Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 52 политических заключенных. Среди них граждане шести государств — Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом в соцсети X сообщил лидер Литвы Гитанас Науседа в четверг, 11 сентября.

Сообщение Гитанаса Науседы. Фото: скриншот

Реакция Науседы на освобождение политзаключенных

"Сегодня 52 заключенных безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх", — говорится в заявлении.

Науседа отметил, что среди освобожденных есть шестеро граждан Литвы. Политик поблагодарил Соединенные Штаты и президента США Дональда Трампа за усилия, которые были направлены для освобождения политических заключенных.

Кроме того, президент Литвы также отметил, что в тюрьмах Беларуси остается еще более тысячи политзаключенных.

Что стало причиной освобождения политзаключенных

ReformNews пишет, что причина в снятии санкций с авиакомпании "Белавиа".

Сегодня, 11 сентября, Лукашенко в Минске встретился с заместителем спецпосланника США по вопросам Украины Джоном Коулом. Встреча длилась около пяти часов.

Коул передал Лукашенко письмо от президента США Дональда Трампа, в котором президент Трамп с Меланией поздравил Лукашенко с днем рождения. Дипломат отметил, что письмо было подписано как "Дональд", что свидетельствует об особой дружбе Трампа с Лукашенко.

Также белорусскому диктатору были подарены золотые запонки с изображением Белого дома.

Во время переговоров Коул отметил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, и сообщил о снятии американских санкций с авиакомпании "Белавиа".

Лукашенко в ответ освободил 52 политзаключенных, в том числе 14 иностранных граждан — Великобритании, Латвии, Литвы, Германии, Польши и Франции.

Напомним, что Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем Независимости. Он пожелал Украине "мирного неба", несмотря на то, что является соратником российского диктатора Владимира Путина.

Также самопровозглашенный президент рассказал, что может стать шагом к миру РФ и Украины.

Беларусь США Александр Лукашенко Гитанас Науседа Литва заключенные
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
