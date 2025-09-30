Видео
Главная Новости дня Келлог назвал главную цель контактов с Минском

Келлог назвал главную цель контактов с Минском

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 11:57
Война в Украине — зачем США контакты с Беларусью
Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко регулярно поддерживает связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Поэтому связи с Минском были необходимы для налаживания контактов с главой Кремля.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Зачем США контакты с Беларусью

Келлог рассказал, что главная цель контактов с Минском, кроме освобождения заключенных, была еще и в создании канала коммуникации с Путиным.

"Все мы знаем, кто такой президент Лукашенко и что случилось в Беларуси. Позвольте немного объяснить предысторию этого... Надо отдать должное президенту Трампу, он обратился ко многим людям, чтобы решить эту войну. Мы хотим иметь несколько путей подхода, а не только один. И Лукашенко, как известно, часто общается с Путиным. Мы не знаем о чем, но точно знаем, что общаются", — сказал спецпредставитель США.

По его словам, именно поэтому Лукашенко, который регулярно поддерживает связь с Кремлем, мог стать таким посредником. Он отметил, что это была широкая стратегия поиска путей достижения мира в войне между Россией и Украиной, а также обеспечение, чтобы все сигналы и месседжи в Москву были согласованными и последовательными.

Келлог также раскритиковал администрацию Байдена, который даже не позвонил Путину, тогда как "дипломатия требует прямых контактов даже с противниками".

Напомним, 11 сентября Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Среди них были граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании.

Также мы писали, что 15 августа перед саммитом на Аляске Дональд Трамп провел разговор с Александром Лукашенко. Тогда глава США заявил, что диалог был "замечательным" и он ждет встречи с самопровозглашенным президентом.

владимир путин переговоры Беларусь война в Украине Кит Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
