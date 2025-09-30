Видео
Главная Новости дня Война в Украине превысила миллион потерь обеих сторон — Келлог

Война в Украине превысила миллион потерь обеих сторон — Келлог

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:37
Кит Келлог сделал заявление о потерях сторон на войне в Украине
Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Getty Images

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что нынешняя война России против Украины является крупнейшим сухопутным конфликтом в Европе после Второй мировой. Он подчеркнул, что это война промышленных мощностей, которая уже привела к сотням тысяч погибших и раненых.

Об этом он сказал во время Варшавского форума по безопасности, как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Кит Келлог призывает к переговорам

 

Он подчеркнул, что США не поставляют технику России для войны против Украины, а поддерживают союзников и украинские силы. В то же время дипломатические переговоры, по его словам, должны учитывать баланс, чтобы в конце концов достичь результата и прекратить боевые действия.

Также он заявил о серьезных потерях со стороны российских и украинских войск, однако не детализировал происхождение таких данных.

"Мы хотим остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой. Это война промышленной мощности, где речь идет не о сотнях или тысячах. Мы говорим о сотнях тысяч погибших. В Афганистане Россия потеряла 18 тысяч. Мы ушли из Вьетнама, потеряв 65 тысяч. Сейчас количество погибших и раненых с обеих сторон превысило миллион. Поразительно. Поэтому я считаю, что эта война должна закончиться", — сказал Кит Келлог.

Напомним, также Кит Келлог заявил, что Европейский Союз способен самостоятельно защитить свое воздушное пространство без помощи США благодаря финансированию поставок истребителей.

Также спецпредставитель Дональда Трампа объяснил, для чего США в тесном контакте с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

российские войска смерть ВСУ война в Украине Кит Келлог
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
