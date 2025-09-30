Війна в Україні — яку позицію займає Дональд Трамп

Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп має збалансований та особистісно орієнтований підхід до переговорів щодо війни в Україні. Він прагне виступати посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яка позиція Трампа у переговорах щодо війни в Україні

Келлог заявив, що дипломати знають, що неможливо бути лише на одному боці, адже ефективна робота вимагає бачити обидві перспективи. За його словами, завдяки цьому Трамп зміг вести переговори з Путіним на Алясці, зустрічатися із Зеленським у Білому домі та брати участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Його метод полягає у тому, щоб дозволяти іншим виконувати "важку роботу", як у бізнесі, де операційний директор веде процес, а CEO або президент завершує угоду. Це стратегічний хід: максимально неупереджено підходити до обох сторін і приводити їх за стіл переговорів", — пояснив спецпредставник президента США.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс заявив, що Росія відмовилась від переговорів щодо завершення війни. Вони не розглядають ні двосторонніх, ні тристоронніх зустрічей.

Водночас Кіт Келлог назвав головну мету контактів з Мінськом. Розмови з Лукашенком були потрібні через його постійну комунікацію з Кремлем.