Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Келлог відповів, яку позицію займає Трамп у війні в Україні

Келлог відповів, яку позицію займає Трамп у війні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:20
Війна в Україні — яку позицію займає Дональд Трамп
Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп має збалансований та особистісно орієнтований підхід до переговорів щодо війни в Україні. Він прагне виступати посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами. 

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Яка позиція Трампа у переговорах щодо війни в Україні

Келлог заявив, що дипломати знають, що неможливо бути лише на одному боці, адже ефективна робота вимагає бачити обидві перспективи. За його словами, завдяки цьому Трамп зміг вести переговори з Путіним на Алясці, зустрічатися із Зеленським у Білому домі та брати участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Його метод полягає у тому, щоб дозволяти іншим виконувати "важку роботу", як у бізнесі, де операційний директор веде процес, а CEO або президент завершує угоду. Це стратегічний хід: максимально неупереджено підходити до обох сторін і приводити їх за стіл переговорів", — пояснив спецпредставник президента США.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс заявив, що Росія відмовилась від переговорів щодо завершення війни. Вони не розглядають ні двосторонніх, ні тристоронніх зустрічей. 

Водночас Кіт Келлог назвав головну мету контактів з Мінськом. Розмови з Лукашенком були потрібні через його постійну комунікацію з Кремлем. 

переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія Кіт Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації