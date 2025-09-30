Война в Украине — какую позицию занимает Дональд Трамп

Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп имеет сбалансированный и личностно ориентированный подход к переговорам по войне в Украине. Он стремится выступать посредником и всегда ищет равновесие между сторонами.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности, передает корреспондент Новини.LIVE.

Какова позиция Трампа в переговорах по войне в Украине

Келлог заявил, что дипломаты знают, что невозможно быть только на одной стороне, ведь эффективная работа требует видеть обе перспективы. По его словам, благодаря этому Трамп смог вести переговоры с Путиным на Аляске, встречаться с Зеленским в Белом доме и участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Его метод заключается в том, чтобы позволять другим выполнять "тяжелую работу", как в бизнесе, где операционный директор ведет процесс, а CEO или президент завершает сделку. Это стратегический ход: максимально беспристрастно подходить к обеим сторонам и приводить их за стол переговоров", — пояснил спецпредставитель президента США.

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказалась от переговоров по завершению войны. Они не рассматривают ни двусторонних, ни трехсторонних встреч.

В то же время Кит Келлог назвал главную цель контактов с Минском. Разговоры с Лукашенко были нужны из-за его постоянной коммуникации с Кремлем.