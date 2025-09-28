Видео
Главная Новости дня РФ отказалась от переговоров относительно завершения войны — Вэнс

РФ отказалась от переговоров относительно завершения войны — Вэнс

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 17:35
Путин отказался обсуждать завершение войны в Украине - детали от Джей ди Венса
Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Россия отказалась от двусторонних переговоров по завершению войны с Украиной и трехсторонних с участием президента США Дональда Трампа. Произошло это после саммита на Аляске.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Читайте также:

РФ теряет много солдат

Также он отметил, что россияне теряют много людей, не имея значительных успехов на поле боя.

"Россияне убивают и теряют много людей, не имея из этого никаких результатов. В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других должностных лиц США", — заявил Вэнс.

Напомним, Вэнс рассказал, сколько украинских территорий хочет оккупировать российские захватчики.

Также вице-президент США объяснил, почему его страна не вводит санкции против РФ.

США владимир путин переговоры война в Украине Россия Джей Ди Вэнс
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
