Путин отказался обсуждать завершение войны в Украине - детали от Джей ди Венса

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Россия отказалась от двусторонних переговоров по завершению войны с Украиной и трехсторонних с участием президента США Дональда Трампа. Произошло это после саммита на Аляске.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

РФ теряет много солдат

Также он отметил, что россияне теряют много людей, не имея значительных успехов на поле боя.

"Россияне убивают и теряют много людей, не имея из этого никаких результатов. В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других должностных лиц США", — заявил Вэнс.

