Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вэнс назвал, сколько территории Украины хочет Россия

Вэнс назвал, сколько территории Украины хочет Россия

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:51
В США назвали, сколько территории Украины хотят захватить россияне
Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассказал, сколько территории Украины хочет Россия. По его словам, речь идет об около 6000 квадратных километров.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире One America News в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Россия хочет захватить 6000 квадратных километров Украины

Вэнс отметил, что российские оккупанты требуют около 6000 квадратных километров территорий Украины, которые еще не захватили силой.

"Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, когда нам удалось сузить круг вопросов до нескольких основных. Один из вопросов касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне", — подчеркнул он.

По его словам, Украина стремится получить гарантии безопасности, поскольку хочет быть уверена, что в случае заключения соглашения Россия не вернется через определенный промежуток времени, требуя больше.

Напомним, лидер США Дональд Трамп рассказал, что считал войну в Украине легкой для урегулирования, но понял, что это не так.

Ранее посол Штатов в НАТО Мэтью Уитакер объяснил, при каком условии Украина согласится заморозить линию фронта.

США война Украина Россия Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации