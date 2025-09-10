В США назвали, сколько территории Украины хотят захватить россияне

Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассказал, сколько территории Украины хочет Россия. По его словам, речь идет об около 6000 квадратных километров.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в эфире One America News в среду, 10 сентября.

Россия хочет захватить 6000 квадратных километров Украины

Вэнс отметил, что российские оккупанты требуют около 6000 квадратных километров территорий Украины, которые еще не захватили силой.

"Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, когда нам удалось сузить круг вопросов до нескольких основных. Один из вопросов касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне", — подчеркнул он.

По его словам, Украина стремится получить гарантии безопасности, поскольку хочет быть уверена, что в случае заключения соглашения Россия не вернется через определенный промежуток времени, требуя больше.

Напомним, лидер США Дональд Трамп рассказал, что считал войну в Украине легкой для урегулирования, но понял, что это не так.

Ранее посол Штатов в НАТО Мэтью Уитакер объяснил, при каком условии Украина согласится заморозить линию фронта.