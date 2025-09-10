У США назвали, скільки території України хочуть захопити росіяни

Джей Ді Венс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розповів, скільки території України хоче Росія. За його словами, йдеться про близько 6000 квадратних кілометрів.

Про це Джей Ді Венс сказав в ефірі One America News у середу, 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Росія хоче захопити 6000 квадратних кілометрів України

Венс зауважив, що російські окупанти вимагають близько 6000 квадратних кілометрів територій України, які ще не захопили силою.

"Я думаю, що зараз ми перебуваємо на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни", — наголосив він.

За його словами, Україна прагне отримати гарантії безпеки, оскільки хоче бути впевнена, що у випадку укладення угоди, Росія не повернеться через певний проміжок часу, вимагаючи більше.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп розповів, що вважав війну в Україні найлегшою для врегулювання, але зрозумів, що це не так.

Раніше посол Штатів в НАТО Метью Вітакер пояснив, за якої умови Україна погодиться заморозити лінію фронту.