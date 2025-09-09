Відео
Посол США в НАТО назвав, коли Україна готова заморозити фронт

Посол США в НАТО назвав, коли Україна готова заморозити фронт

Дата публікації: 9 вересня 2025 19:55
Посол США в НАТО назвав, на що готова Україна для гарантій безпеки
Метью Вітакер. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер розповів, за якої умови Україна готова заморозити лінію фронту. Він каже, що йдеться про гарантії безпеки, що є основою для майбутньої угоди про мир.

Про це Метью Вітакер розповів в ефірі Fox News у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

Вітакер заявив, що Україна готова заморозити лінію фронту в обмін на гарантії безпеки. За його словами, смерть та руйнування повинні припинитися, тому важливо й надалі тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

"Найважливішим у цьому контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе. Але водночас, я думаю, що існує необхідність мати там європейські війська — миротворців чи інструкторів", — зауважив Вітакер.

Він вважає, що саме такі гарантії дозволять Президент України Володимиру Зеленському укласти угоду.

"Якщо він відчуває, що війна не зможе бути відновлена, тоді він набагато швидше укладе угоду", — додав посол США в НАТО.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що розбереться з гарантіями безпеки для України. Він назвав, хто гратиме ключову роль.

Раніше словацький премʼєр Роберт Фіцо підтримав гарантії безпеки для України. За його словами, країна заслуговує на добрий та справедливий мир.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
