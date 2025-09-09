Посол США в НАТО назвав, на що готова Україна для гарантій безпеки

Посол США в НАТО назвав, коли Україна готова заморозити фронт
Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер розповів, за якої умови Україна готова заморозити лінію фронту. Він каже, що йдеться про гарантії безпеки, що є основою для майбутньої угоди про мир.
Про це Метью Вітакер розповів в ефірі Fox News у вівторок, 9 вересня.
Гарантії безпеки для України
Вітакер заявив, що Україна готова заморозити лінію фронту в обмін на гарантії безпеки. За його словами, смерть та руйнування повинні припинитися, тому важливо й надалі тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.
"Найважливішим у цьому контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе. Але водночас, я думаю, що існує необхідність мати там європейські війська — миротворців чи інструкторів", — зауважив Вітакер.
Він вважає, що саме такі гарантії дозволять Президент України Володимиру Зеленському укласти угоду.
"Якщо він відчуває, що війна не зможе бути відновлена, тоді він набагато швидше укладе угоду", — додав посол США в НАТО.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що розбереться з гарантіями безпеки для України. Він назвав, хто гратиме ключову роль.
Раніше словацький премʼєр Роберт Фіцо підтримав гарантії безпеки для України. За його словами, країна заслуговує на добрий та справедливий мир.
