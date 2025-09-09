Посол США в НАТО назвал, на что готова Украина для гарантий безопасности

Мэтью Уитакер. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер рассказал, при каком условии Украина готова заморозить линию фронта. Он говорит, что речь идет о гарантиях безопасности, что является основой для будущего соглашения о мире.

Об этом Мэтью Уитакер рассказал в эфире Fox News во вторник, 9 сентября.

Гарантии безопасности для Украины

Уитакер заявил, что Украина готова заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности. По его словам, смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому важно и в дальнейшем давить на российского диктатора Владимира Путина.

"Важнейшим в этом контексте этой войны являются гарантии безопасности и обеспечение того, чтобы Украина, которая имеет самую большую армию в Европе сейчас, проверенную в боях и с боевым опытом, могла защитить себя. Но в то же время, я думаю, что существует необходимость иметь там европейские войска — миротворцев или инструкторов", — отметил Витакер.

Он считает, что именно такие гарантии позволят Президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить соглашение.

"Если он чувствует, что война не сможет быть восстановлена, тогда он гораздо быстрее заключит соглашение", — добавил посол США в НАТО.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что разберется с гарантиями безопасности для Украины. Он назвал, кто будет играть ключевую роль.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо поддержал гарантии безопасности для Украины. По его словам, страна заслуживает добрый и справедливый мир.