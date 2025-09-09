Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посол США в НАТО назвал, когда Украина готова заморозить фронт

Посол США в НАТО назвал, когда Украина готова заморозить фронт

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 19:55
Посол США в НАТО назвал, на что готова Украина для гарантий безопасности
Мэтью Уитакер. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер рассказал, при каком условии Украина готова заморозить линию фронта. Он говорит, что речь идет о гарантиях безопасности, что является основой для будущего соглашения о мире.

Об этом Мэтью Уитакер рассказал в эфире Fox News во вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Уитакер заявил, что Украина готова заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности. По его словам, смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому важно и в дальнейшем давить на российского диктатора Владимира Путина.

"Важнейшим в этом контексте этой войны являются гарантии безопасности и обеспечение того, чтобы Украина, которая имеет самую большую армию в Европе сейчас, проверенную в боях и с боевым опытом, могла защитить себя. Но в то же время, я думаю, что существует необходимость иметь там европейские войска — миротворцев или инструкторов", — отметил Витакер.

Он считает, что именно такие гарантии позволят Президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить соглашение.

"Если он чувствует, что война не сможет быть восстановлена, тогда он гораздо быстрее заключит соглашение", — добавил посол США в НАТО.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что разберется с гарантиями безопасности для Украины. Он назвал, кто будет играть ключевую роль.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо поддержал гарантии безопасности для Украины. По его словам, страна заслуживает добрый и справедливый мир.

США война НАТО Украина Россия гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации