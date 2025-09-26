Украина готова к компромиссу относительно территорий — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство никогда не признает оккупированные территории частью России. В то же время он подчеркнул, что в случае перемирия Киев может вернуть их в будущем дипломатическим путем.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.

Украина не признает оккупированные территории

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины относительно оккупированных территорий остается неизменной. Он подчеркнул, что даже в случае временного перемирия наша страна не признает их российскими. Президент пояснил, что существует возможность вернуть земли с помощью дипломатии.

"Мы никогда не признаем эти временно оккупированные территории территориями России. Но если завтра будет перемирие, а сил вернуть территории нет — мы готовы вернуть их в будущем дипломатически, не оружием. Это может быть хорошим компромиссом", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что дипломатический подход — это хороший компромисс, и такие вещи должны решаться в диалоге. По его мнению, это позволит сохранить жизни людей.

