Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил о возможности возвращения земель дипломатией

Зеленский заявил о возможности возвращения земель дипломатией

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:57
Украина готова к компромиссу относительно территорий — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство никогда не признает оккупированные территории частью России. В то же время он подчеркнул, что в случае перемирия Киев может вернуть их в будущем дипломатическим путем.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.

Реклама
Читайте также:

Украина не признает оккупированные территории

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины относительно оккупированных территорий остается неизменной. Он подчеркнул, что даже в случае временного перемирия наша страна не признает их российскими. Президент пояснил, что существует возможность вернуть земли с помощью дипломатии.

"Мы никогда не признаем эти временно оккупированные территории территориями России. Но если завтра будет перемирие, а сил вернуть территории нет — мы готовы вернуть их в будущем дипломатически, не оружием. Это может быть хорошим компромиссом", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что дипломатический подход — это хороший компромисс, и такие вещи должны решаться в диалоге. По его мнению, это позволит сохранить жизни людей.

Напомним, что Зеленский заявил об изменении позиции президента США относительно войны РФ против Украины, а также отметил, что американское общество не доверяет российскому диктатору.

Ранее мы также информировали, что Зеленский оценил ситуацию на фронте как сложную и сказал, чего не хватает ВСУ для победы над Россией.

Владимир Зеленский деоккупация Украины перемирие война в Украине дипломатия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации