Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп изменил свою позицию по войне против Украины — Зеленский

Трамп изменил свою позицию по войне против Украины — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:11
Трамп хочет победы Украины в войне — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к войне. По его словам, американское общество не верит, что российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.

Реклама
Читайте также:

Зеленский об изменении позиции Трампа

Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Трампа относительно войны России против Украины изменилась. Он отметил, что нынешний президент США понимает: Путин не может стать партнером в достижении результатов.

"Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха. Американское общество не уважает и не доверяет Путину. И в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что по его мнению, поддержка Вашингтона теперь направлена на победу Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты своего визита в США и отметил, что украинская делегация приняла участие в более 30 мероприятиях.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом состоянии российской экономики. По его словам, Россия почти не приобретает новых территорий, а иногда даже несет потери.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации