Трамп хочет победы Украины в войне — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к войне. По его словам, американское общество не верит, что российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.

Зеленский об изменении позиции Трампа

Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Трампа относительно войны России против Украины изменилась. Он отметил, что нынешний президент США понимает: Путин не может стать партнером в достижении результатов.

"Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха. Американское общество не уважает и не доверяет Путину. И в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что по его мнению, поддержка Вашингтона теперь направлена на победу Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты своего визита в США и отметил, что украинская делегация приняла участие в более 30 мероприятиях.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом состоянии российской экономики. По его словам, Россия почти не приобретает новых территорий, а иногда даже несет потери.