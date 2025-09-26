Визит Зеленского в США — с кем Украина провела встречи

Зеленский подвел итоги визита в США — с кем были переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в Соединенные Штаты Америки. По его словам, команда провела более 30 мероприятий.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 26 сентября.
Визит Зеленского в США
Глава государства рассказал, что в США были:
- переговоры с лидером США Дональдом Трампом;
- встреча первых леди Украины и США;
- встречи с лидерами ради мира, усиления сотрудничества и развития новых связей;
- саммит международной Крымской платформы;
- саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне лидеров;
- встречи с организациями и бизнесом;
- мероприятия, посвященные современным глобальным вызовам и пути к миру и процветанию в мире, образовательным вопросам.
По словам Зеленского, эта работа ради силы Украины, которая поможет защитить народ, прекратить войну и восстановить мир.
Глава государства отметил, что Украина благодарна каждому неравнодушному, всем странам и лидерам, которые готовы помогать.
"Спасибо каждому и каждой в Украине, кто на передовой, на боевых постах и задачах, каждому, кто бьется за нас, за Украину и наши национальные интересы. Обязательно защитим Украину", — добавил Зеленский.
Напомним, глава государства вместе с первой леди провели встречу с украинской общиной в США.
Кроме того, Зеленский пообщался с лидерами американских компаний и президентами корпораций. Стороны обсудили инвестиции в Украину.
