Главная Новости дня Зеленский подвел итоги визита в США — с кем были переговоры

Зеленский подвел итоги визита в США — с кем были переговоры

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:16
Визит Зеленского в США — с кем Украина провела встречи
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в Соединенные Штаты Америки. По его словам, команда провела более 30 мероприятий.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

Визит Зеленского в США

Глава государства рассказал, что в США были:

  • переговоры с лидером США Дональдом Трампом;
Зеленський та Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • встреча первых леди Украины и США;
Зустріч перших леді США та України
Елена Зеленская и Мелания Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • встречи с лидерами ради мира, усиления сотрудничества и развития новых связей;
Макрон і Зеленський
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • саммит международной Крымской платформы;
  • саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне лидеров;
  • встречи с организациями и бизнесом;
  • мероприятия, посвященные современным глобальным вызовам и пути к миру и процветанию в мире, образовательным вопросам.
Зеленський виступає в ООН
Выступление Зеленского в ООН. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, эта работа ради силы Украины, которая поможет защитить народ, прекратить войну и восстановить мир.

Зеленський в США
Визит Зеленского в США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства отметил, что Украина благодарна каждому неравнодушному, всем странам и лидерам, которые готовы помогать.

"Спасибо каждому и каждой в Украине, кто на передовой, на боевых постах и задачах, каждому, кто бьется за нас, за Украину и наши национальные интересы. Обязательно защитим Украину", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава государства вместе с первой леди провели встречу с украинской общиной в США.

Кроме того, Зеленский пообщался с лидерами американских компаний и президентами корпораций. Стороны обсудили инвестиции в Украину.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
