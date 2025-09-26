Визит Зеленского в США — с кем Украина провела встречи

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в Соединенные Штаты Америки. По его словам, команда провела более 30 мероприятий.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 26 сентября.

Реклама

Читайте также:

Визит Зеленского в США

Глава государства рассказал, что в США были:

переговоры с лидером США Дональдом Трампом;

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

встреча первых леди Украины и США;

Елена Зеленская и Мелания Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

встречи с лидерами ради мира, усиления сотрудничества и развития новых связей;

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

саммит международной Крымской платформы;

саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне лидеров;

встречи с организациями и бизнесом;

мероприятия, посвященные современным глобальным вызовам и пути к миру и процветанию в мире, образовательным вопросам.

Выступление Зеленского в ООН. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, эта работа ради силы Украины, которая поможет защитить народ, прекратить войну и восстановить мир.

Визит Зеленского в США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства отметил, что Украина благодарна каждому неравнодушному, всем странам и лидерам, которые готовы помогать.

"Спасибо каждому и каждой в Украине, кто на передовой, на боевых постах и задачах, каждому, кто бьется за нас, за Украину и наши национальные интересы. Обязательно защитим Украину", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава государства вместе с первой леди провели встречу с украинской общиной в США.

Кроме того, Зеленский пообщался с лидерами американских компаний и президентами корпораций. Стороны обсудили инвестиции в Украину.