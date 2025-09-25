Видео
Зеленский и первая леди встретились с украинской общиной в США

Дата публикации 25 сентября 2025 16:37
Зеленский в США встретился с украинской общиной в США
Владимир и Елена Зеленские встретились с украинской общиной. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской встретился с украинской общиной во время визита в Соединенные Штаты. Он отметил результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом и важность сигналов о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Встреча в США с украинской общиной

Во время встречи речь шла о результатах визита, договоренностях с американской стороной и поддержке, которую Киев получает от Вашингтона. Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом как стратегические и политические вопросы, так и тактические шаги, необходимые для Украины уже сейчас. По его словам, полученные сигналы являются крайне важными для украинцев.

"Хороший разговор о результатах этого визита в США, переговоры с Президентом США Дональдом Трампом и важное изменение его сигналов по поддержке Украины. Прежде всего это поддержка Украины политически, поддержка Украины стратегически, что будет в будущем, но очень важна тактическая поддержка, что сейчас, чтобы выстоять. Важно, что мы возвращаемся с этим домой", — подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о работе, которую Украина проводит совместно с партнерами в США и Европе. Речь идет об усилении первичных и вторичных санкций против России, а также о развитии сотрудничества в сферах минералов, дронов и закупок оружия. Зеленский подчеркнул, что даже за тысячи километров голос Украины должен звучать и оставаться заметным на международной арене.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Американского еврейского комитета и поздравил их с праздником Рош ха-Шана.

Ранее мы также информировали, что Зеленский подчеркнул неизменность двухпартийной поддержки Украины со стороны США и поблагодарил американский народ и президента Дональда Трампа.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
