Зеленский встретился с Американским еврейским комитетом

Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета и поздравил их с праздником Рош ха-Шана. Во время разговора он подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов на федеральном уровне и в Конгрессе.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 сентября.

Встреча с Американским еврейским комитетом

Президент отметил, что во время встречи речь шла о продолжении поддержки Украины, а также отстаивании ее интересов в США. Отдельно обсудили вопросы усиления обороноспособности, санкционной политики и инвестиционной деятельности. Зеленский отметил, что для Украины имеет особое значение двухпартийная и двухпалатная поддержка в этих направлениях.

"Спасибо за встречу. Ценим поддержку комитета и голоса в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно", — отметил Зеленский.

Президент, таким образом, подчеркнул, что благодарен комитету за солидарность, проявленную к украинскому народу, и за помощь в продвижении ключевых инициатив на международной арене. Он добавил, что такие контакты укрепляют позиции Украины в отношениях со стратегическими партнерами. Зеленский пожелал, чтобы новый год принес мир и безопасность для всех.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выразил благодарность американскому народу, президенту Дональду Трампу и конгрессменам за постоянную помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Ранее мы также информировали, что 24 сентября в Умани завершились трехдневные празднования Рош ха-Шана. Во время пребывания в городе паломники-хасиды обустроили ресторан, который одновременно выполнял функции укрытия.