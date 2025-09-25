Видео
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Зеленский провел встречу с Американским еврейским комитетом

Зеленский провел встречу с Американским еврейским комитетом

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:10
Зеленский встретился с Американским еврейским комитетом
Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета и поздравил их с праздником Рош ха-Шана. Во время разговора он подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов на федеральном уровне и в Конгрессе.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Встреча с Американским еврейским комитетом

Президент отметил, что во время встречи речь шла о продолжении поддержки Украины, а также отстаивании ее интересов в США. Отдельно обсудили вопросы усиления обороноспособности, санкционной политики и инвестиционной деятельности. Зеленский отметил, что для Украины имеет особое значение двухпартийная и двухпалатная поддержка в этих направлениях.

"Спасибо за встречу. Ценим поддержку комитета и голоса в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно", — отметил Зеленский.

Президент, таким образом, подчеркнул, что благодарен комитету за солидарность, проявленную к украинскому народу, и за помощь в продвижении ключевых инициатив на международной арене. Он добавил, что такие контакты укрепляют позиции Украины в отношениях со стратегическими партнерами. Зеленский пожелал, чтобы новый год принес мир и безопасность для всех.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выразил благодарность американскому народу, президенту Дональду Трампу и конгрессменам за постоянную помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Ранее мы также информировали, что 24 сентября в Умани завершились трехдневные празднования Рош ха-Шана. Во время пребывания в городе паломники-хасиды обустроили ресторан, который одновременно выполнял функции укрытия.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
