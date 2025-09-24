Хасиды обустроили ресторан-укрытие в Умани

В Умани хасиды обустроили ресторан-укрытие — видео
В среду, 24 сентября, в Умани состоялся последний день празднования Рош ха-Шана. За время пребывания в городе в течение трех дней хасиды обустроили ресторан-укрытие.
Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит ресторан-укрытие в Умани, который обустроили хасиды.
Рош ха-Шана в Умани — хасиды обустроили ресторан-укрытие
В среду, 24 сентября, в Умани прошел третий и последний день празднования Рош ха-Шана.
Журналист Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE рассказал, что празднование иудейского Нового года подходит к завершению. В городе уже готовят автобусы для выезда паломников, возле блокпостов обустраивают временный автовокзал.
Одно из укрытий в зоне паломничества хасиды превратили в импровизированный ресторан. Там даже были бокалы и вино.
В то же время организаторы напоминают, что употребление и продажа алкоголя на территории празднования строго запрещены.
Как рассказал журналист Новини.LIVE Александр Саюн, в местных магазинах подтвердили, что крепкий алкоголь не продают. Вместо этого паломники используют виноградный сок или вино для религиозного обряда кидуш.
Напомним, что 24 сентября в Умани состоялся последний день празднования Рош ха-Шана — хасиды уже готовятся возвращаться домой.
