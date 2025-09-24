Видео
Рош ха-Шана в Умани завершается — хасиды собираются домой

Дата публикации 24 сентября 2025 17:31
Празднование Рош ха-Шана в Умани — хасиды покидают зону паломничества
Хасиды на праздновании Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани 24 сентября прошел третий и последний день празднования Рош ха-Шана. Хасиды уже готовятся покидать зону паломничества и разъезжаться по домам.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который работает на месте происшествия.

Хасиды уезжают из Умани

Хасиды готовятся ехать домой из Умани. Для них в городе вывесили расписание транспорта и даже монтируют остановки. Хотя еще в прошлом году обустроенной зоны для посадки пассажиров не было.

Сейчас для выезда паломников уже готовят автобусы, а возле блокпостов обустраивают временный автовокзал.

Отметим, что в этом году в Умань приехало более 40 тысяч хасидов для празднования еврейского Нового года.

Несмотря на космические цены на жилье и другие товары в городе, паломники собирались на совместные большие молитвы, проводили обряды и веселились.

Напомним, ранее мы писали, как выглядит медцентр для хасидов в Умани. Во время празднования Рош ха-Шана паломники развернули свой пункт в городе.

Кроме того, журналист Новини.LIVE спросил, как местные относятся к хасидам. Уманчане не скрывают, что хотят на них заработать и нормально все воспринимают.

поездки паломники Рош ха-Шана Умань хасиды
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
