Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Космические цены — сколько платят хасиды за жилье в Умани

Космические цены — сколько платят хасиды за жилье в Умани

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:24
Рош ха-Шана в Умани — сколько платят хасиды за жилье
Хасиды на праздновании Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Во время празднования Рош ха-Шана в Умани и приезда хасидов, цены на жилье в городе бьют все рекорды. Масштабы спроса превысили ожидания и аренда комнат и квартир растет даже после начала празднования.

Какова стоимость жилья в Умани для хасидов в этом году — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цены на жилье в Умани на Рош ха-Шана

В Умани во время празднования Рош ха-Шана почти невозможно арендовать жилье или даже кровать. Паломники начали бронировать квартиры и дома задолго до приезда в Украину. Однако есть те, кто отложил поиски жилья и сейчас платит за это бешеные деньги.

Так, уманчане сдают свою недвижимость даже за более чем сотню тысяч. К примеру, за виллу на две ночи, где есть 26 кроватей и четыре ванные комнаты, местные жители хотят 144 тысячи гривен. Это еще стоимость со скидкой, ведь без бонусов аренда такого помещения стоит 180 тысяч гривен.

Ціни на житло в Умані на Рош га-Шана
Объявления об аренде жилья в Умани. Фото: скриншот

В то же время условия в этом доме совсем не такие, которые могли бы быть за такую сумму. Там аварийная ванная, много плесени и ржавые трубы.

Житло в Умані
Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот
Житло в Умані на Рош га-Шана
Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот
Скільки коштує житло в Умані 23 вересня
Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот
Скільки коштує житло в Умані на Рош га-Шана
Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот
null
Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот

Также сдают дом за 20 тысяч гривен. В объявлении указано, что там есть шесть кроватей и это недалеко от центра.

В то же время гостиницы предлагают паломникам один номер за 12 тысяч в сутки.

null
Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот

Напомним, в первый день празднования Рош ха-Шана, 22 сентября, хасидам предлагали жилье несколько дешевле. Аренда комнаты в сутки стартовала от 50 евро.

Кроме того, местные жители продают паломникам различные товары. К примеру, бутылка негазированной воды стоит 3 доллара, а кроссовки — 50 долларов.

паломники Рош ха-Шана Умань хасиды жилье
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации