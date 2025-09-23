Рош ха-Шана в Умани — сколько платят хасиды за жилье

Хасиды на праздновании Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Во время празднования Рош ха-Шана в Умани и приезда хасидов, цены на жилье в городе бьют все рекорды. Масштабы спроса превысили ожидания и аренда комнат и квартир растет даже после начала празднования.

Какова стоимость жилья в Умани для хасидов в этом году — читайте в материале Новини.LIVE.

Цены на жилье в Умани на Рош ха-Шана

В Умани во время празднования Рош ха-Шана почти невозможно арендовать жилье или даже кровать. Паломники начали бронировать квартиры и дома задолго до приезда в Украину. Однако есть те, кто отложил поиски жилья и сейчас платит за это бешеные деньги.

Так, уманчане сдают свою недвижимость даже за более чем сотню тысяч. К примеру, за виллу на две ночи, где есть 26 кроватей и четыре ванные комнаты, местные жители хотят 144 тысячи гривен. Это еще стоимость со скидкой, ведь без бонусов аренда такого помещения стоит 180 тысяч гривен.

Объявления об аренде жилья в Умани. Фото: скриншот

В то же время условия в этом доме совсем не такие, которые могли бы быть за такую сумму. Там аварийная ванная, много плесени и ржавые трубы.

Также сдают дом за 20 тысяч гривен. В объявлении указано, что там есть шесть кроватей и это недалеко от центра.

В то же время гостиницы предлагают паломникам один номер за 12 тысяч в сутки.

Жилье, которое предлагают хасидам в Умани. Фото: скриншот

Напомним, в первый день празднования Рош ха-Шана, 22 сентября, хасидам предлагали жилье несколько дешевле. Аренда комнаты в сутки стартовала от 50 евро.

Кроме того, местные жители продают паломникам различные товары. К примеру, бутылка негазированной воды стоит 3 доллара, а кроссовки — 50 долларов.