Главная Новости дня Рош ха-Шана в Умани — какие цены местные установили для хасидов

Рош ха-Шана в Умани — какие цены местные установили для хасидов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:48
Рош ха-Шана в Умани — какие цены установили местные
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 22 сентября, в Умани началось празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. Местные жители продают хасидам различные товары и продукты.

Что и за сколько продают уманцы хасидам, узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн, который пообщался с местными жителями, вышедшими торговать на время паломничества хасидов.

Сегодня, 22 сентября, в Умани началось празднование Рош ха-Шана. Местные жители вышли на улицы города продавать различные товары хасидам.

Умань
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Как рассказал один из продавцов, аренда торгового места на период праздника стоит 20 тысяч гривен, но эта сумма окупается. Цена на его товары следующая:

  • бутылка негазированной воды — 3 доллара;
  • бутылка напитка Coca Cola — 2 доллара;
  • кроссовки — 50 долларов.
Рош га-Шана в Умані
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Другая женщина впервые решила продавать подарочные наборы во время празднования Рош ха-Шана в Умани. За товар ручной работы она просит по 20 долларов. Однако пока она не может сказать, окупилась ли аренда места.

Рош га-Шана в Умані
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

"20 долларов за ручную работу. Это специальный такой подарочный набор из разного меда. Покупают, некоторые просто интересуются. То есть разный есть контингент покупателей", — рассказывает женщина.

Рош га-Шана в Умані
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что спрос на аренду квартир, комнат и частных домов в Умани во время празднования Рош ха-Шана превысил все возможные предложения.

Также мы рассказывали, как местные жители Умани относятся к хасидам во время празднования Рош ха-Шана.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
