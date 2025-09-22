Рош ха-Шана в Умани — какие цены установили местные

Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 22 сентября, в Умани началось празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. Местные жители продают хасидам различные товары и продукты.

Что и за сколько продают уманцы хасидам, узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн, который пообщался с местными жителями, вышедшими торговать на время паломничества хасидов.

Сегодня, 22 сентября, в Умани началось празднование Рош ха-Шана. Местные жители вышли на улицы города продавать различные товары хасидам.

Как рассказал один из продавцов, аренда торгового места на период праздника стоит 20 тысяч гривен, но эта сумма окупается. Цена на его товары следующая:

бутылка негазированной воды — 3 доллара;

бутылка напитка Coca Cola — 2 доллара;

кроссовки — 50 долларов.

Другая женщина впервые решила продавать подарочные наборы во время празднования Рош ха-Шана в Умани. За товар ручной работы она просит по 20 долларов. Однако пока она не может сказать, окупилась ли аренда места.

"20 долларов за ручную работу. Это специальный такой подарочный набор из разного меда. Покупают, некоторые просто интересуются. То есть разный есть контингент покупателей", — рассказывает женщина.

Ранее мы сообщали, что спрос на аренду квартир, комнат и частных домов в Умани во время празднования Рош ха-Шана превысил все возможные предложения.

Также мы рассказывали, как местные жители Умани относятся к хасидам во время празднования Рош ха-Шана.