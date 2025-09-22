Рош га-Шана в Умані — які ціни встановили місцеві

Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 22 вересня, в Умані розпочалося святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Місцеві мешканці продають хасидам різні товари та продукти.

Що і за скільки продають уманці хасидам, дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, який поспілкувався з місцевими жителями, що вийшли торгувати на час паломництва хасидів.

Рош га-Шана в Умані 22 вересня — ціни під час святкування

Як розповів один із продавців, оренда торговельного місця на період свята коштує 20 тисяч гривень, але ця сума окупається. Ціна на його товари така:

Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Як розповів один із продавців, оренда торговельного місця на період свята коштує 20 тисяч гривень, але ця сума окупається. Ціна на його товари така:

пляшка негазованої води — 3 долари;

пляшка напою Coca Cola — 2 долари;

кросівки — 50 доларів.

Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Інша жінка вперше вирішила продавати подарункові набори під час святкування Рош га-Шана в Умані. За товар ручної роботи вона просить по 20 доларів. Однак поки що вона не може сказати, чи окупилася оренда місця.

Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

"20 доларів за ручну роботу. Це спеціальний такий подарунковий набір з різного меду. Купують, деякі просто цікавляться. Тобто різний є контингент покупців", — розповідає жінка.

Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що попит на оренду квартир, кімнат і приватних будинків в Умані під час святкування Рош га-Шана перевищив усі можливі пропозиції.

Також ми розповідали, як місцеві мешканці Умані ставляться до хасидів під час святкування Рош га-Шана.