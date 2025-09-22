Відео
Рош га-Шана в Умані — які ціни місцеві встановили для хасидів

Рош га-Шана в Умані — які ціни місцеві встановили для хасидів

Дата публікації: 22 вересня 2025 18:48
Рош га-Шана в Умані — які ціни встановили місцеві
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 22 вересня, в Умані розпочалося святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Місцеві мешканці продають хасидам різні товари та продукти.

Що і за скільки продають уманці хасидам, дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, який поспілкувався з місцевими жителями, що вийшли торгувати на час паломництва хасидів.

Рош га-Шана в Умані 22 вересня — ціни під час святкування

Сьогодні, 22 вересня, в Умані розпочалося святкування Рош га-Шана. Місцеві мешканці вийшли на вулиці міста продавати різні товари хасидам.

Умань
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Як розповів один із продавців, оренда торговельного місця на період свята коштує 20 тисяч гривень, але ця сума окупається. Ціна на його товари така:

  • пляшка негазованої води — 3 долари;
  • пляшка напою Coca Cola — 2 долари;
  • кросівки — 50 доларів.
Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Інша жінка вперше вирішила продавати подарункові набори під час святкування Рош га-Шана в Умані. За товар ручної роботи вона просить по 20 доларів. Однак поки що вона не може сказати, чи окупилася оренда місця.

Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

"20 доларів за ручну роботу. Це спеціальний такий подарунковий набір з різного меду. Купують, деякі просто цікавляться. Тобто різний є контингент покупців", — розповідає жінка.

Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що попит на оренду квартир, кімнат і приватних будинків в Умані під час святкування Рош га-Шана перевищив усі можливі пропозиції. 

Також ми розповідали, як місцеві мешканці Умані ставляться до хасидів під час святкування Рош га-Шана.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
