Рош га-Шана в Умані — які ціни встановили місцеві

Рош га-Шана в Умані — які ціни місцеві встановили для хасидів
У вівторок, 22 вересня, в Умані розпочалося святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Місцеві мешканці продають хасидам різні товари та продукти.
Що і за скільки продають уманці хасидам, дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, який поспілкувався з місцевими жителями, що вийшли торгувати на час паломництва хасидів.
Рош га-Шана в Умані 22 вересня — ціни під час святкування
Сьогодні, 22 вересня, в Умані розпочалося святкування Рош га-Шана. Місцеві мешканці вийшли на вулиці міста продавати різні товари хасидам.
Як розповів один із продавців, оренда торговельного місця на період свята коштує 20 тисяч гривень, але ця сума окупається. Ціна на його товари така:
- пляшка негазованої води — 3 долари;
- пляшка напою Coca Cola — 2 долари;
- кросівки — 50 доларів.
Інша жінка вперше вирішила продавати подарункові набори під час святкування Рош га-Шана в Умані. За товар ручної роботи вона просить по 20 доларів. Однак поки що вона не може сказати, чи окупилася оренда місця.
"20 доларів за ручну роботу. Це спеціальний такий подарунковий набір з різного меду. Купують, деякі просто цікавляться. Тобто різний є контингент покупців", — розповідає жінка.
