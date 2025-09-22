Рош га-Шана в Умані — в якому стані вбиральні після хасидів

Хасиди на святкуванні в Умані. Фото: Новини.LIVE

Тисячі хасидів приїхали до Умані святкувати Рош га-Шана. Паломники залишають після себе гори сміття і не прибирають.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав стан вбиралень в Умані.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в Умані після приїзду хасидів

Кореспондент провів інспекцію безкоштовних туалетів в Умані, які надає місто під час паломництва хасидів. За його словами, у вбиральнях вже немає води, закінчується папір, а сміття подекуди залишають просто в кабінках. Крім того, навіть є стаканчики від кави та шматки лимона на підлозі.

Журналіст також показав спеціальні термінали, де можна оплатити туристичний збір.

"У меню є опція "платіж до бюджету", і через неї можна внести збір у розмірі 1800 грн", — пояснив кореспондент.

Зазначимо, що Рош га-Шана цього року відзначають з 22 по 24 вересня. Станом на ранок сьогодні в Умань приїхали вже 32 тисячі хасидів. Очікується, що їхня кількість буде зростати і місто можуть відвідати до 50 тисяч паломників.

Нагадаємо, зранку 22 вересня хасиди збиралися на велику молитву. Вулиці були заповнені вірянами.

Через приїзд паломників попит на оренду квартир, кімнат та приватних будинків перевищив очікування. Напередодні Рош га-Шана ціни на житло виросли в кілька разів.