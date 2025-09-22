Відео
Головна Новини дня Святкування Рош га-Шана — фоторепортаж з Умані

Святкування Рош га-Шана — фоторепортаж з Умані

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:09
Рош га-Шана в Умані 22 вересня — як проходить святкування
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані у понеділок, 22 вересня, триває святкування Рош га-Шана. Тисячі паломників зібралися на вулицях міста. Наразі атмосфера досить гучна.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з Умані.

Читайте також:

Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня

Наразі на вулиці міста тисячі паломників. Дехто з них стриже волосся просто неба, а інші танцюють та веселяться. 

Крім того, деякі хасиди роздають листівки.

Рош га-Шана в Умані 22 вересня
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня
Паломники. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані 22 вересня
Хасиди на вулицях Умані. Фото: Новини.LIVE
Паломники в Умані 22 вересня
Скупчення хасидів. Фото: Новини.LIVE
Рош га-Шана
Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані
Хасиди в Умані 22 вересня. Фото: Новини.LIVE
Святкування в Умані 22 вересня
Паломники святкують Рош га-Шану. Фото: Новини.LIVE
Паломники
Хасиди. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів, скільки хасидів прибули на святкування Рош га-Шана.

Також Новини.LIVE показували, як хасиди збираються на велику молитву.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
