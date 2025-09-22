Рош га-Шана в Умані 22 вересня — як проходить святкування

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані у понеділок, 22 вересня, триває святкування Рош га-Шана. Тисячі паломників зібралися на вулицях міста. Наразі атмосфера досить гучна.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з Умані.

Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня

Наразі на вулиці міста тисячі паломників. Дехто з них стриже волосся просто неба, а інші танцюють та веселяться.

Крім того, деякі хасиди роздають листівки.

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Паломники. Фото: Новини.LIVE

Хасиди на вулицях Умані. Фото: Новини.LIVE

Скупчення хасидів. Фото: Новини.LIVE

Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE

Хасиди в Умані 22 вересня. Фото: Новини.LIVE

Паломники святкують Рош га-Шану. Фото: Новини.LIVE

Хасиди. Фото: Новини.LIVE

