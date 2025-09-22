Рош га-Шана в Умані 22 вересня — як проходить святкування

Святкування Рош га-Шана — фоторепортаж з Умані
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:09
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
В Умані у понеділок, 22 вересня, триває святкування Рош га-Шана. Тисячі паломників зібралися на вулицях міста. Наразі атмосфера досить гучна.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж з Умані.
Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня
Наразі на вулиці міста тисячі паломників. Дехто з них стриже волосся просто неба, а інші танцюють та веселяться.
Крім того, деякі хасиди роздають листівки.
Нагадаємо, перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів, скільки хасидів прибули на святкування Рош га-Шана.
Також Новини.LIVE показували, як хасиди збираються на велику молитву.
