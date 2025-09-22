Видео
Україна
Празднование Рош ха-Шана — фоторепортаж из Умани

Празднование Рош ха-Шана — фоторепортаж из Умани

Ua en ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:09
Рош ха-Шана в Умани 22 сентября — как проходит празднование
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани в понедельник, 22 сентября, продолжается празднование Рош ха-Шана. Тысячи паломников собрались на улицах города. Сейчас атмосфера достаточно шумная.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Умани.

Читайте также:

Празднование Рош ха-Шана в Умани 22 сентября

Сейчас на улицах города тысячи паломников. Некоторые из них стригут волосы под открытым небом, а другие танцуют и веселятся.

Кроме того, некоторые хасиды раздают открытки.

Рош га-Шана в Умані 22 вересня
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня
Паломники паломники. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані 22 вересня
Хасиды на улицах Умани. Фото: Новини.LIVE
Паломники в Умані 22 вересня
Скопление хасидов. Фото: Новини.LIVE
Рош га-Шана
Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE
Хасиди в Умані
Хасиды в Умани 22 сентября. Фото: Новини.LIVE
Святкування в Умані 22 вересня
Паломники празднуют Рош ха-Шану. Фото: Новини.LIVE
Паломники
Хасиды. Фото: Новини.LIVE

Напомним, первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, сколько хасидов прибыли на празднование Рош ха-Шана.

Также Новини.LIVE показывали, как хасиды собираются на большую молитву.

паломники Рош ха-Шана Умань хасиды праздник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
