Рош ха-Шана в Умани 22 сентября — как проходит празднование

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани в понедельник, 22 сентября, продолжается празднование Рош ха-Шана. Тысячи паломников собрались на улицах города. Сейчас атмосфера достаточно шумная.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Умани.

Празднование Рош ха-Шана в Умани 22 сентября

Сейчас на улицах города тысячи паломников. Некоторые из них стригут волосы под открытым небом, а другие танцуют и веселятся.

Кроме того, некоторые хасиды раздают открытки.

Напомним, первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, сколько хасидов прибыли на празднование Рош ха-Шана.

Также Новини.LIVE показывали, как хасиды собираются на большую молитву.