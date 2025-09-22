Рош ха-Шана в Умани 22 сентября — как проходит празднование

Празднование Рош ха-Шана — фоторепортаж из Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
В Умани в понедельник, 22 сентября, продолжается празднование Рош ха-Шана. Тысячи паломников собрались на улицах города. Сейчас атмосфера достаточно шумная.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Умани.
Празднование Рош ха-Шана в Умани 22 сентября
Сейчас на улицах города тысячи паломников. Некоторые из них стригут волосы под открытым небом, а другие танцуют и веселятся.
Кроме того, некоторые хасиды раздают открытки.
Напомним, первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, сколько хасидов прибыли на празднование Рош ха-Шана.
Также Новини.LIVE показывали, как хасиды собираются на большую молитву.
