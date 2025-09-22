Рош ха-Шана в Умани — хасиды 22 сентября собрались на большую молитву

Хасиды в Умани в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

В Умани 22 сентября стартовало празднование Рош ха-Шана. В город уже приехали тысячи хасидов и они собираются на большую молитву.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Празднование Рош ха-Шана в Умани

Корреспондент рассказывает, что сейчас паломники спешат на большую молитву, которая только что началась.

На кадрах видно один из домов, где проживают хасиды, а также улицы, заполненные верующими.

По данным первого заместителя мэра Умани Олега Ганича, по состоянию на утро 22 сентября в город приехали около 32 000 хасидов.

Он добавил, что нынешнее празднование Рош ха-Шана организовано по той же схеме, что и предыдущие годы: выставлены блокпосты, работает полиция и создан оперативный штаб для реагирования на жалобы жителей.

"Относительно жилья — большинство паломников размещаются в частных домовладениях в районе паломничества. Как видим, мест хватает, все они где-то проживают", — сказал Ганич.

По его словам, во время воздушных тревог в городе работают громкоговорители на трех языках, но хасиды часто игнорируют призывы идти в укрытие. Комендантский час, по словам Ганича, соблюдается: полиция отработала этот механизм еще в 2022 году.

Напомним, ранее полиция Черкасской области сообщала, что в этом году в Умань могут приехать около 50 тысяч паломников. В городе действуют усиленные меры безопасности.

Празднования в Умани уже начались и продлятся до 24 сентября. Новини.LIVE писали, что это за праздник и какие существуют традиции.