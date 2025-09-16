Видео
Главная Новости дня Сколько паломников приедут в Умань в этом году — детали

Сколько паломников приедут в Умань в этом году — детали

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:01
Рош ха-Шана в Умани — сколько паломников приедут в Украину
Паломники празднуют Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

В этом году в Умань могут приехать около 50 тысяч паломников для празднования Рош ха-Шана. В городе уже действуют усиленные меры безопасности.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Черкасской области.

Празднование Рош ха-Шана в Умани

Полиция сообщает, что в целом ожидается прибытие около 30-35 тысяч паломников. Хотя представители общины прогнозируют, что количество может достичь 50 тысяч.

С 15 сентября в городе уже действуют усиленные меры безопасности. Правоохранители работают в режиме круглосуточного дежурства на улицах и вблизи культовых сооружений, ключевых объектов инфраструктуры и мест пребывания паломников.

Между тем еврейская община Умани сообщает, что город активно готовится к празднику и встречает первых паломников.

Что такое Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. А в Умань приезжают паломники, потому что в городе похоронен рабби Нахман из Брацлава — основатель хасидизма. В этом году праздник будут отмечать 22-24 сентября.

Обычно паломники слушают звук шофара (бараньего рога) в синагоге, читают специальные молитвы и делают праздничные блюда с символическими блюдами: яблоки с медом (пожелание сладкого года), гранаты (много добрых поступков), круглая хала (символ цикла года).

Напомним, в конце августа СМИ сообщали, что Украина не разрешит паломничество хасидов в Умань. Вероятная причина — ситуация с безопасностью из-за постоянных атак со стороны России.

Однако незадолго историк Шимон Бриман заявил, что в Умани готовятся встречать рекордное количество паломников. Несмотря на войну, сложности с дорогой и высокие цены, сотни хасидов стремятся посетить город на праздник Рош ха-Шана.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
