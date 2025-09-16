Відео
Скільки паломників приїдуть до Умані цього року — деталі

Скільки паломників приїдуть до Умані цього року — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:01
Рош га-Шана в Умані — скільки паломників приїдуть в Україну
Паломники святкують Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч в Умань можуть приїхати близько 50 тисяч паломників для святкування Рош га-Шана. В місті вже діють посилені заходи безпеки.

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони в Черкаській області

Читайте також:

Святкування Рош га-Шана в Умані

Поліція повідомляє, що загалом очікується прибуття близько 30-35 тисяч паломників. Хоча представники громади прогнозують, що кількість може досягти 50 тисяч.

З 15 вересня у місті вже діють посилені заходи безпеки. Правоохоронці працюють у режимі цілодобового чергування на вулицях та поблизу культових споруд, ключових об’єктів інфраструктури та місць перебування паломників.

Тим часом єврейська спільнота Умані повідомляє, що місто активно готується до свята та зустрічає перших паломників. 

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. А до Умані приїжджають паломники, бо в місті похований раббі Нахман із Брацлава — засновник хасидизму. Цьогоріч свято відзначатимуть 22-24 вересня.

Зазвичай паломники слухають звук шофара (баранячого рогу) у синагозі, читають спеціальні молитви та роблять святкові страви з символічними стравами: яблука з медом (побажання солодкого року), гранати (багато добрих вчинків), кругла хала (символ циклу року). 

Нагадаємо, в кінці серпня ЗМІ повідомляли, що Україна не дозволить паломництво хасидів до Умані. Ймовірна причина — безпекова ситуація через постійні атаки з боку Росії.

Однак незадовго історик Шимон Бріман заявив, що в Умані готуються зустрічати рекордну кількість паломників. Попри війну, складнощі із дорогою та високі ціни, сотні хасидів прагнуть відвідати місто на свято Рош га-Шана.

паломники Рош га-Шана Умань свято
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
