Паломництво хасидів до Умані — очікується рекордна кількість вірян

Цього року в Умані готуються зустрічати рекордну кількість паломників з Ізраїлю. Попри війну в Україні, складнощі із дорогою та високі ціни, сотні хасидів прагнуть відвідати місто на свято Рош га-Шана.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів історик та експерт з відносин між Ізраїлем та Україною Шимон Бріман.

Рекордна кількість хасидів планує приїхати до Умані

За прогнозами експертів, цього року до України можуть приїхати близько до 55 тисяч паломників, що є рекордною цифрою.

Тим часом в Умані вже активно готуються зустрічати паломників. Як розповів Бріман, у місті навіть з'явилася спеціальне відділення лікарні, яке працюватиме на період свята.

"Вся інфраструктура вже готова. В Умані вже побудована така поліклініка для того, щоб 24 години на добу була медична допомога для паломників. Там вже готуються сотні тисяч порцій кошерної їжі", — розповів експерт.

За словами Брімана, вірян не зупиняють ані безпекова ситуація в Україні, ані дорога вартість такої поїздки. Зокрема, лише за проживання паломникам доведеться заплатити декілька сотень доларів.

"Приїжджі зможуть винайняти на дві доби одну кімнату за 500-700 доларів. А у випадку двох- чи трикімнатної квартири — це вже 1500 доларів за дві доби", — сказав Бріман.

Нагадаємо, раніше у МЗС Ізраїлю спростували чутки про те, що цього року паломництво буде скасовано.

А також ми писали про те, що в Молдові вже готуються зустрічати паломників, які прямуватимуть до України.