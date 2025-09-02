Паломничество хасидов в Умань — ожидается рекордное количество верующих

Паломники в Умани. Фото: Новини.LIVE

В этом году в Умани готовятся встречать рекордное количество паломников из Израиля. Несмотря на войну в Украине, сложности с дорогой и высокие цены, сотни хасидов стремятся посетить город на праздник Рош ха-Шана.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал историк и эксперт по отношениям между Израилем и Украиной Шимон Бриман.

Рекордное количество хасидов планирует приехать в Умань

По прогнозам экспертов, в этом году в Украину могут приехать около 55 тысяч паломников, что является рекордной цифрой.

Между тем в Умани уже активно готовятся встречать паломников. Как рассказал Бриман, в городе даже появилось специальное отделение больницы, которое будет работать на период праздника.

"Вся инфраструктура уже готова. В Умани уже построена такая поликлиника для того, чтобы 24 часа в сутки была медицинская помощь для паломников. Там уже готовятся сотни тысяч порций кошерной пищи", — рассказал эксперт.

По словам Бримана, верующих не останавливают ни ситуация с безопасностью в Украине, ни дорогая стоимость такой поездки. В частности, только за проживание паломникам придется заплатить несколько сотен долларов.

"Приезжие смогут снять на двое суток одну комнату за 500-700 долларов. А в случае двух- или трехкомнатной квартиры - это уже 1500 долларов за двое суток", — сказал Бриман.

Напомним, ранее в МИД Израиля опровергли слухи о том, что в этом году паломничество будет отменено.

А также мы писали о том, что в Молдове уже готовятся встречать паломников, которые будут направляться в Украину.