Паломничество хасидов в Умань - в МИД Израиля сделали заявление

В Израиле отреагировали на заявления в СМИ о том, что в этом году паломничество хасидов в Умань может не состояться. Новость об отмене праздника Рош ха-Шана оказалась недостоверной.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.

Паломничество в Умань не отменено

По информации Равида, представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что сейчас позиция Украины относительно въезда паломников остается неизменной.

"По состоянию на сегодня нет никаких изменений в политике Украины относительно прибытия верующих на Рош ха-Шана", — процитировал слова спикера журналист.

Напомним, в этом году празднование Рош ха-Шана состоится 22 сентября.

В прошлом году украинские власти призвали хасидов воздержаться от путешествия, однако десятки тысяч верующих все же приехали, пересекая границу через Молдову.

Ранее стало известно, что власти Молдовы уже ведут переговоры с Израилем о транзите паломников через территорию страны.

