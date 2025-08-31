Відео
Головна Новини дня Чи прибудуть хасиди до Умані цьогоріч — в МЗС Ізраїлю відповіли

Чи прибудуть хасиди до Умані цьогоріч — в МЗС Ізраїлю відповіли

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 23:16
Паломництво хасидів до Умані — в МЗС Ізраїлю зробили заяву
Хасиди в Умані. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Ізраїлі відреагували на заяви у ЗМІ про те, що цього року паломництво хасидів до Умані може не відбутися. Новина про скасування свята Рош га-Шана виявилася недостовірною.

Про це заявив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Читайте також:

Паломництво до Умані не скасовано

За інформацією Равида, речник МЗС Ізраїлю Орен Марморштейн заявив, що нині позиція України щодо в’їзду паломників залишається незмінною.

"Станом на сьогодні немає жодних змін в політиці України щодо прибуття вірян на Рош га-Шана", — процитував слова речника журналіст.

Паломництво до Умані - заява МЗС Ізраїлю
Заява Барака Равіда. Фото: скриншот допису в Х

Нагадаємо, цьогоріч святкування Рош га-Шана відбудеться 22 вересня.

Торік українська влада закликала хасидів утриматися від подорожі, проте десятки тисяч вірян усе ж приїхали, перетинаючи кордон через Молдову.

Раніше стало відомо, що влада Молдови вже веде перемовини з Ізраїлем щодо транзиту паломників через територію країни.

А також Новини.LIVE розповідали, яке житло в Умані винаймають хасиди та скільки готові заплатити.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
