Паломництво хасидів до Умані — в МЗС Ізраїлю зробили заяву

Чи прибудуть хасиди до Умані цьогоріч — в МЗС Ізраїлю відповіли
В Ізраїлі відреагували на заяви у ЗМІ про те, що цього року паломництво хасидів до Умані може не відбутися. Новина про скасування свята Рош га-Шана виявилася недостовірною.
Про це заявив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на Міністерство закордонних справ Ізраїлю.
Паломництво до Умані не скасовано
За інформацією Равида, речник МЗС Ізраїлю Орен Марморштейн заявив, що нині позиція України щодо в’їзду паломників залишається незмінною.
"Станом на сьогодні немає жодних змін в політиці України щодо прибуття вірян на Рош га-Шана", — процитував слова речника журналіст.
Нагадаємо, цьогоріч святкування Рош га-Шана відбудеться 22 вересня.
Торік українська влада закликала хасидів утриматися від подорожі, проте десятки тисяч вірян усе ж приїхали, перетинаючи кордон через Молдову.
Раніше стало відомо, що влада Молдови вже веде перемовини з Ізраїлем щодо транзиту паломників через територію країни.
