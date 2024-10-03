Хасиды в Умани — в таких условиях проживают паломники

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До міста Умань Черкаської області прибули тисячі вірян-хасидів, які хочуть відвідати могилу засновника своєї спільноти. Мешканці міста заздалегідь обладнали житла для паломників.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Тисячі хасидів прибули до Умані. Мешканці міста виявили притаманну українцям гостинність та підготували місця для ночівлі, щоб паломники мали змогу відпочити після насиченого дня.

В житлах для хасидів присутні всі необхідні зручності, хоча умови достатньо спартанські. Паломники сплять на двоярусних ліжках. Здебільшого вони проживають групами по 10-12 осіб.

При цьому їм доводиться ділити між собою одну кухню і санвузол.

За житло паломники платять в середньому 250 доларів.

Спальні місця у помешканні хасидів. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кухня у помешканні хасидів. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Санвузол у помешканні хасидів. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Хасиди в Умані

Станом на зараз в Умань приїхало близько 31 тисячі хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. У місті тривають відповідні безпекові заходи.

"Усі заходи безпеки тривають такі ж, як і торік. Новина — встановлення інтроскопів, де кожен паломник, який прибуває, проходить контроль. Поліція бачить усе, що вони провозять. Усе заборонене викидається та ліквідується відповідно", — повідомив заступник міського голови Олег Ганіч.

Крім того, Ганіч сказав, що наразі не знає, чи виділяв Ізраїль якусь допомогу місту на час Рош га-Шанга. Водночас Умань на утримання зони паломництва на Рош га-Шанг витрачає близько 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація щодо того, скільки грошей приносить Умані єврейський Новий рік та які ціни в місті під час святкувань Рош га-Шана.

Ми повідомляли, що минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів.