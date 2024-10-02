Хасиди розпочали святкування Рош га-Шана в Умані — фоторепортаж Новини.LIVE

Хасиди приїхали до Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Умані розпочалося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, хасиди вже починають приїжджати у місто. Атмосфера святкування дуже жвава.

Кореспонденти Новини.LIVE приїхали до Умані на Рош га-Шана та зібрали фоторепортаж, який відображає атмосферу подій.

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Цьогоріч з 2 по 4 жовтня в Умані відзначають Рош га-Шана. Паломники приїжджають до українського міста, аби відсвяткувати юдейський новий рік біля могили свого духовного наставника рабі Нахмана.

Хасиди виходять із автобусів в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Станом на ранок 2 жовтня місто вже прийняло понад 25 тисяч паломників, до кінця свята в Умані очікується до 50 тисяч хасидів.

Юдеї зі всього світу приїхали на святкування Рош га-Шана.Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни в ці дні у місті завищені, наприклад, звичайна мінеральна вода коштує один долар, а солодкі газовані напої по два долари. Також місцеві жителі пропонують послуги перевезення багажу, які коштують від 10 до 15 доларів.

Хасиди, які тільки приїхали до Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Цікаво, що у зоні паломництва створені спеціальні цирюльні, де хасиди роблять відповідні стрижки.

Паломники у спеціальних цирюльнях. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кореспонденти повідомляють, що з метою забезпечення громадського порядку та безпеки, в Умані посилено присутність українських та ізраїльських правоохоронців, а також рятувальників. Зазначається, що Національна поліція закликає жінок утриматися від відвідування зони паломництва сьогодні до 14:00.

Хасиди, що приїхали до Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Паломники на святкуванні Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Хасидам роблять зачіски в цирюльні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Хасиди моляться в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Паломник, який приїхав до Умані, з валізами. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Хасиди провели молитву в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов 1 / 6

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація щодо того, скільки грошей приносить Умані єврейський Новий рік та які ціни в місті під час святкувань Рош га-Шана.

Ми повідомляли, що минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів.