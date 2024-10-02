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Хасиди з'їхалися до Умані на Рош га-Шана —  фоторепортаж Новини.LIVE

2 жовтня 2024 13:15
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Хасиди розпочали святкування Рош га-Шана в Умані — фоторепортаж Новини.LIVE
Хасиди приїхали до Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

В Умані розпочалося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, хасиди вже починають приїжджати у місто. Атмосфера святкування дуже жвава.

Кореспонденти Новини.LIVE приїхали до Умані на Рош га-Шана та зібрали фоторепортаж, який відображає атмосферу подій.

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Цьогоріч з 2 по 4 жовтня в Умані відзначають Рош га-Шана. Паломники приїжджають до українського міста, аби відсвяткувати юдейський новий рік біля могили свого духовного наставника рабі Нахмана.

Хасиди в Умані
Хасиди виходять із автобусів в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов 

Станом на ранок 2 жовтня місто вже прийняло понад 25 тисяч паломників, до кінця свята в Умані очікується до 50 тисяч хасидів. 

Рош га-Шана в Умані
Юдеї зі всього світу приїхали на святкування Рош га-Шана.Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов  

Ціни в ці дні у місті завищені, наприклад, звичайна мінеральна вода коштує один долар, а солодкі газовані напої по два долари. Також місцеві жителі пропонують послуги перевезення багажу, які коштують від 10 до 15 доларів.

Хасиди приїхали до Умані
Хасиди, які тільки приїхали до Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов  

Цікаво, що у зоні паломництва створені спеціальні цирюльні, де хасиди роблять відповідні стрижки.

Хасидам роблять зачіски
Паломники у спеціальних цирюльнях. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов  

Кореспонденти повідомляють, що з метою забезпечення громадського порядку та безпеки, в Умані посилено присутність українських та ізраїльських правоохоронців, а також рятувальників. Зазначається, що Національна поліція закликає жінок утриматися від відвідування зони паломництва сьогодні до 14:00.

  • Хасиди в Умані
    Хасиди, що приїхали до Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • Паломники в Умані
    Паломники на святкуванні Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • Цирюльня для хасидів
    Хасидам роблять зачіски в цирюльні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • молитви Хасидів
    Хасиди моляться в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • Хасиди приїхали до Умані
    Паломник, який приїхав до Умані, з валізами. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • Хасид під час молитви
    Хасиди провели молитву в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація щодо того, скільки грошей приносить Умані єврейський Новий рік та які ціни в місті під час святкувань Рош га-Шана.

Ми повідомляли, що минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів

паломники Умань хасиди Новий рік євреї фоторепортаж

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