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Хасиды съехались в Умань на Рош ха-Шана — фоторепортаж Новини.LIVE

2 октября 2024 13:15
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Хасиды начали празднование Рош ха-Шана в Умани — фоторепортаж Новини.LIVE
Хасиды приехали в Умань. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Умани началось празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана, хасиды уже начинают приезжать в город. Атмосфера празднования очень живая.

Корреспонденты Новини.LIVE  приехали в Умань на Рош ха-Шана и собрали фоторепортаж, отражающий атмосферу событий.

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В этом году со 2 по 4 октября в Умани отмечают Рош ха-Шана. Паломники приезжают в украинский город, чтобы отпраздновать иудейский новый год у могилы своего духовного наставника раби Нахмана.

Хасиды в Умани
Хасиды выходят из автобусов в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По состоянию на утро 2 октября город принял более 25 тысяч паломников, к концу праздника в Умани ожидается до 50 тысяч хасидов.

Рош га-Шана в Умани
Иудеи со всего мира приехали на празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены в эти дни в городе завышены, например, обычная минеральная вода стоит один доллар, а сладкие газированные напитки по два доллара. Также местные жители предлагают услуги перевозки багажа, которые стоят от 10 до 15 долларов.

Хасиды приехали в Умань
Хасиды, которые только приехали в Умань. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Интересно, что в зоне паломничества созданы специальные цирюльни, где хасиды делают соответствующие стрижки.

Хасидам делают прически
Паломники в специальных цирюльнях. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Корреспонденты сообщают, что с целью обеспечения общественного порядка и безопасности, в Умани усилено присутствие украинских и израильских правоохранителей, а также спасателей. Отмечается, что Национальная полиция призывает женщин воздержаться от посещения зоны паломничества сегодня до 14:00.

  • Хасиды в Умани
    Хасиды, приехавшие в Умань. Фото: Новини.LIVE Игорь Кузнецов
  • Паломники в Умани
    Паломники на праздновании Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
  • Цирюльня для хасидов
    Хасидам делают прически в цирюльни. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
  • молитвы Хасидов
    Хасиды молятся в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
  • Хасиды приехали в Умань
    Паломник, приехавший в Умань, с чемоданами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
  • Хасид во время молитвы
    Хасиды совершили молитву в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Напомним, в сети появилась информация, сколько денег приносит Умани еврейский Новый год и какие цены в городе во время празднований Рош ха-Шана.

Мы сообщали, что в прошлом году в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана приехало более 30 тысяч хасидов.

паломники Умань хасиды Новый год евреи фоторепортаж

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