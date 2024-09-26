Оренда житла в Умані - житло для хасидів на Рош а-Шана

В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення
Ціни на житло в Умані на єврейський Новий рік Рош га-Шана завжди шокують своїми трьохзначними цифрами за добу. Цього року попри війну паломники знову планують приїхати в місто, але житла для оренди менш ніж за тиждень до свята вже немає.
Більше про те, де і за скільки житимуть хасиди — в матеріалі Новини.LIVE.
Житло в Умані подобово
Цьогоріч єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть в Умані з 2 по 4 жовтня. За даними Об'єднаної єврейської громади України, очікується близько 30 тисяч паломників.
Зазвичай, вони приїжджають до Умані за кілька днів до початку святкувань. А для місцевих це завжди можливість заробити — житло в ці дні здають втридорога. Старенькі квартири без ремонту коштують за добу більше, ніж пятизіркові готелі в центрі Києва.
Цьогоріч житло розібрали як гарячі пиріжки, адже станом на 26 вересня на Booking є лише шість варіантів помешкань. Наразі найдешевший варіант, апартаменти на двох, з 2 по 4 жовтня пропонують за 3 000 грн. А найдорожчий — готель за 20 000 грн.
Цікаво, що в описі помешкань червоним позначена чистота. Однак, це не влаштовує українських туристів, а от хасиди, найімовірніше, на таку позначку уваги не звертають. Адже після себе залишають гори сміття. Людям доводиться робити ремонти після кількох днів перебування паломників у квартирах, так вони часто виправдовують високу ціну за житло.
Попри те, що користувачі нарікали на брудне помешкання, нещодавно додані фото вказують на чистоту. На один із знімків потрапив навіть миючий засіб. Ніби показник — до вашого приїзду все приберуть.
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Житло в Умані в оренду. Фото: скриншот
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Оренда квартири в Умані подобово. Фото: скриншот
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Житло в Умані в оренду. Фото: скриншот
Додамо, якщо розглядати варіанти житла в Умані не на єврейський Новий рік, то замість 6 варіантів Booking пропонує 18. І той готель, який на час перебування хасидів коштує 20 000 грн, на ці самі дати в листопаді обійдеться вам у 4 200 грн.
Нагадаємо, минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів. Таку ж кількість очікують і в 2024 році. На час їх перебування у місті зазвичай посилюють безпекові заходи, а також діє заборона на продаж певних товарів.
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