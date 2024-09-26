Оренда житла в Умані - житло для хасидів на Рош а-Шана

Хасиди в Умані в 2023 році. Фото: Новини.LIVE

Ціни на житло в Умані на єврейський Новий рік Рош га-Шана завжди шокують своїми трьохзначними цифрами за добу. Цього року попри війну паломники знову планують приїхати в місто, але житла для оренди менш ніж за тиждень до свята вже немає.

Більше про те, де і за скільки житимуть хасиди — в матеріалі Новини.LIVE.

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Житло в Умані подобово

Цьогоріч єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть в Умані з 2 по 4 жовтня. За даними Об'єднаної єврейської громади України, очікується близько 30 тисяч паломників.

Зазвичай, вони приїжджають до Умані за кілька днів до початку святкувань. А для місцевих це завжди можливість заробити — житло в ці дні здають втридорога. Старенькі квартири без ремонту коштують за добу більше, ніж пятизіркові готелі в центрі Києва.

Цьогоріч житло розібрали як гарячі пиріжки, адже станом на 26 вересня на Booking є лише шість варіантів помешкань. Наразі найдешевший варіант, апартаменти на двох, з 2 по 4 жовтня пропонують за 3 000 грн. А найдорожчий — готель за 20 000 грн.

Найдешевше житло в Умані на Рош га-Шана. Фото: скриншот

Найдорожче вільне житло в Умані на Рош га-Шана. Фото: скриншот

Цікаво, що в описі помешкань червоним позначена чистота. Однак, це не влаштовує українських туристів, а от хасиди, найімовірніше, на таку позначку уваги не звертають. Адже після себе залишають гори сміття. Людям доводиться робити ремонти після кількох днів перебування паломників у квартирах, так вони часто виправдовують високу ціну за житло.

Відгуки на житло в Умані. Фото: скриншот

Попри те, що користувачі нарікали на брудне помешкання, нещодавно додані фото вказують на чистоту. На один із знімків потрапив навіть миючий засіб. Ніби показник — до вашого приїзду все приберуть.

Житло в Умані в оренду. Фото: скриншот

Оренда квартири в Умані подобово. Фото: скриншот

Житло в Умані в оренду. Фото: скриншот 1 / 3

Додамо, якщо розглядати варіанти житла в Умані не на єврейський Новий рік, то замість 6 варіантів Booking пропонує 18. І той готель, який на час перебування хасидів коштує 20 000 грн, на ці самі дати в листопаді обійдеться вам у 4 200 грн.

Нагадаємо, минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів. Таку ж кількість очікують і в 2024 році. На час їх перебування у місті зазвичай посилюють безпекові заходи, а також діє заборона на продаж певних товарів.