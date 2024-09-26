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В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення

26 вересня 2024 15:11
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Оренда житла в Умані - житло для хасидів на Рош а-Шана
Хасиди в Умані в 2023 році. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Ціни на житло в Умані на єврейський Новий рік Рош га-Шана завжди шокують своїми трьохзначними цифрами за добу. Цього року попри війну паломники знову планують приїхати в місто, але житла для оренди менш ніж за тиждень до свята вже немає. 

Більше про те, де і за скільки житимуть хасиди — в матеріалі Новини.LIVE.

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Житло в Умані подобово 

Цьогоріч єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть в Умані з 2 по 4 жовтня. За даними Об'єднаної єврейської громади України, очікується близько 30 тисяч паломників. 

Зазвичай, вони приїжджають до Умані за кілька днів до початку святкувань. А для місцевих це завжди можливість заробити — житло в ці дні здають втридорога. Старенькі квартири без ремонту коштують за добу більше, ніж пятизіркові готелі в центрі Києва. 

Цьогоріч житло розібрали як гарячі пиріжки, адже станом на 26 вересня на Booking є лише шість варіантів помешкань. Наразі найдешевший варіант, апартаменти на двох, з 2 по 4 жовтня пропонують за 3 000 грн. А найдорожчий — готель за 20 000 грн. 

жилье в Умане
Найдешевше житло в Умані на Рош га-Шана. Фото: скриншот 
жилье в Умане
Найдорожче вільне житло в Умані на Рош га-Шана. Фото: скриншот 

Цікаво, що в описі помешкань червоним позначена чистота. Однак, це не влаштовує українських туристів, а от хасиди, найімовірніше, на таку позначку уваги не звертають. Адже після себе залишають гори сміття. Людям доводиться робити ремонти після кількох днів перебування паломників у квартирах, так вони часто виправдовують високу ціну за житло. 

жилье в Умане
Відгуки на житло в Умані. Фото: скриншот 

Попри те, що користувачі нарікали на брудне помешкання, нещодавно додані фото вказують на чистоту. На один із знімків потрапив навіть миючий засіб. Ніби показник — до вашого приїзду все приберуть. 

  • В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення - фото 4
    Житло в Умані в оренду. Фото: скриншот
  • В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення - фото 5
    Оренда квартири в Умані подобово. Фото: скриншот
  • В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення - фото 6
    Житло в Умані в оренду. Фото: скриншот
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Додамо, якщо розглядати варіанти житла в Умані не на єврейський Новий рік, то замість 6 варіантів Booking пропонує 18. І той готель, який на час перебування хасидів коштує 20 000 грн, на ці самі дати в листопаді обійдеться вам у 4 200 грн. 

Нагадаємо, минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів. Таку ж кількість очікують і в 2024 році. На час їх перебування у місті зазвичай посилюють безпекові заходи, а також діє заборона на продаж певних товарів. 

ціни на квартири паломники Умань хасиди

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15:11 В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення

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